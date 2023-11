Ahold Delhaize sanctionné pour sa moins bonne prestation aux Etats-Unis

La chaîne de supermarchés a vu ses bénéfices chuter au troisième trimestre. Elle a dès lors abaissé ses prévisions en la matière pour l’exercice. Aux Etats-Unis, chiffre d’affaires et marges reculent, mais Ahold Delhaize lance un nouveau programme de rachat d’actions.

Les trimestriels, en particulier les chiffres relatifs aux Etats-Unis, ont déçu le marché. Les magasins américains représentent 62% du chiffre d’affaires (CA) du distributeur. Dont le CA (21,9 milliards d’euros) a reculé de 2,1% mais, à cours de change constants, s’est accru de 3,1%. L’Europe a signé une croissance de 7%, les Etats-Unis, de 0,9%. Les ventes en ligne ont progressé de 6,4% à périmètre comparable. Aux Etats-Unis, Ahold a vu ses coûts d’exploitation augmenter et, en raison de la disparition progressive des programmes d’aide fédéraux, les consommateurs dépenser moins. La marge d’Ebit (bénéfice d’exploitation/CA) y est tombée à 4,2%, bien en dessous des 5% de l’année dernière et des attentes (4,4%), alors qu’en Europe, elle est identique à celle de l’an passé (3,5%), mais légèrement supérieure aux prévisions (3,4%).

A l’échelle du groupe, la marge est passée de 4,4% à 3,8% en glissement annuel. Elle se maintient néanmoins à 4% sur les trois premiers trimestres de l’année, celle du premier semestre ayant été meilleure. Et c’est une marge de 4% que le distributeur prévoit pour l’exercice. Du fait des coûts de restructuration et d’une dépréciation de 153 millions d’euros sur la valeur de FreshDirect, cédé à l’entreprise turque Getir, le bénéfice net ne s’élève qu’à 394 millions d’euros, manquant de beaucoup le consensus (549 millions). Le groupe pronostique désormais un bénéfice non plus comparable, mais légèrement inférieur à celui de 2022 (2,55 euros par action).

Conclusion

Ahold Delhaize lancera début 2024 un nouveau programme de rachat d’actions, d’une valeur de 1 milliard d’euros. Nous ramenons notre prévision de bénéfice pour 2023 à 2,5 euros par action, mais celle de dividende demeure de 1,1 euro par action. A 11 fois le bénéfice et avec un rendement (brut) de plus de 4%, le titre peut être conservé.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 26,96 euros

Ticker: AD NA

Code ISIN: NL0011794037

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 25,91 milliards EUR

C/B 2022: 12

C/B attendu 2023: 11

Perf. cours sur 12 mois: +2%

Perf. cours depuis le 01/01: +1%

Rendement du dividende: 4,0%