Ahold Delhaize: excellents résultats aux Etats-Unis, pas en Europe

Sans réelle surprise, l’Europe a déçu, avec une marge bénéficiaire de 2,8% au premier trimestre.

Ahold Delhaize a bien commencé l’année. Son chiffre d’affaires à l’issue du premier trimestre était de 21,6 milliards d’euros, en hausse de 6,3% en glissement annuel. Le bénéfice d’exploitation corrigé des éléments exceptionnels a progressé de 0,9% à cours de change constants, à 864 millions d’euros, ce qui a porté à 4% la marge d’exploitation. Le détaillant est donc bien parti pour atteindre l’objectif de marge bénéficiaire (4% au moins) qu’il s’est fixé pour 2023.

Les Etats-Unis (62% du chiffre d’affaires, 75% du bénéfice d’exploitation) se… taillent la part du lion. Food Lion, Stop & Shop, Giant et Hannaford ont généré une marge d’exploitation de 4,8% (+400 points de base en un an). L’Europe, elle, a plutôt déçu. L’énergie reste onéreuse et les grèves organisées en Belgique ont contribué à peser sur les marges. La marge bénéficiaire européenne plafonne donc à 2,8% (consensus: 3%). Le bénéfice s’établit à 0,61 euro par action (+10,5%). La direction a déclaré miser sur un flux de trésorerie disponible de 2 milliards d’euros environ, contre 2,2 milliards d’euros en 2022. Le groupe a racheté pour 205 millions d’euros de ses actions au premier trimestre.

Le projet, annoncé en mars, de vendre à des indépendants les 128 magasins belges intégrés, a été pour le moins mal accueilli. Le chiffre d’affaires de ces établissements a cédé 1% par an en moyenne ces cinq dernières années, alors que celui des 636 franchisés grimpait de plus de 3% l’an. Ahold Delhaize possède 5.608 magasins en Europe, dont 2.040 sont exploités par des franchisés.

Conclusion

Ahold Delhaize, qui dispose d’un véritable pouvoir de fixation des prix, récolte les fruits des investissements qu’il a réalisés ces dernières années dans la modernisation de ses magasins. Avec un ratio cours/bénéfice estimé à 13 pour l’exercice, nous recommandons toujours d’acheter le titre.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 31,02 euros

Ticker: AD NA

Code ISIN: NL0011794037

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 30,26 milliards EUR

C/B 2022: 13

C/B attendu 2023: 13

Perf. cours sur 12 mois: +16%

Perf. cours depuis le 01/01: +15%

Rendement du dividende: 3,4%