Agnico Eagle Mines : une valeur aurifère incontournable

Agnico Eagle Mines (AEM) a connu un excellent 3e trimestre. Par rapport à la plupart des autres producteurs d’or, ses coûts de production ont augmenté raisonnablement. Si les prix de l’énergie ont baissé, la main-d’œuvre, elle, coûte de plus en plus cher, dans le secteur. Mais parce qu’il est un employeur de bonne réputation, AEM parvient à réduire considérablement ce poste de coûts. En conséquence, il a vu son coût total de production (AISC) croître de 6 % “seulement”, à 1.286 dollars par once troy (ozt) d’or. C’est essentiellement le report d’investissements prévus initialement en 2022 et 2023, années caractérisées par une inflation élevée et un prix de l’or bien plus faible qu’aujourd’hui, qui explique cette hausse. L’once d’or s’étant vendue en moyenne à 2.492 dollars (+29 % en glissement annuel) au 3e trimestre, la marge brute a bondi de 68 %, à 1.206 dollars, un record.

L’AISC d’AEM s’est élevé en moyenne à 1.214 dollars sur les neuf premiers mois de l’année. L’objectif pour l’exercice, un AISC moyen de 1.225 dollars, sera sûrement atteint. Au 3e trimestre, les mines du groupe ont produit au total 863.400 ozt d’or (+2 % en glissement annuel, +4 % en rythme trimestriel), permettant au chiffre d’affaires (CA) d’atteindre pour la première fois 2,16 milliards de dollars. Aucune d’elles n’a été confrontée à des problèmes majeurs. Les teneurs en minerai sont plus faibles à Canadian Malartic (Abitibi), mais ce ne sera plus le cas quand l’expansion souterraine sera terminée. Meadowbank et Meliadine (Nunavut) ont été très productives. Macassa (Ontario) a connu son meilleur trimestre depuis l’acquisition de Kirkland Lake, avec une hausse de sa production de 51 %.

AEM a produit au cours des trois premiers trimestres 2,64 millions ozt d’or. Il se rapproche des 3,45 millions ozt qu’il a pronostiquées pour l’intégralité de l’année. Sans acquisition supplémentaire, le groupe devrait voir à terme sa production atteindre quatre millions ozt, grâce, entre autres, à l’expansion des projets existants Detour Lake et Canadian Malartic. Parmi les nouveaux projets, citons Hope Bay, Upper Beaver, Wasamac et San Nicolas. Au début de l’année, les réserves prouvées d’AEM ont été estimées à 53,8 millions ozt (+10 % par rapport à début 2023).

Le dividende trimestriel reste fixé à 0,4 dollar par action, ce qui, au cours actuel, donne un rendement de près de 2 %. Le groupe rachète également ses propres actions. Il a remboursé 375 millions de dollars de dettes au trimestre écoulé, si bien que sa dette nette s’élevait à 490 millions fin septembre, contre 1,5 milliard de dollars au début de l’année. Elle ne tardera pas à être complètement apurée car vu les cours actuels du métal jaune et même si AEM investit davantage, les flux de trésorerie enflent rapidement (624 millions de dollars, un nouveau record, de flux disponible au 3e trimestre).



Conclusion

AEM est le producteur d’or le plus attrayant de la planète. Comme iI détient plusieurs projets de croissance organique, il n’est pas contraint de procéder à des acquisitions coûteuses. Sa santé financière est bonne et l’évolution des flux de trésorerie laisse supposer qu’au fil du temps, les actionnaires seront de plus en plus chéris. Si l’action, à l’instar des marges et des flux de trésorerie, a bien progressé cette année, à 12 fois le flux de trésorerie attendu, elle se négocie encore sous la moyenne des 10 dernières années et demeure digne d’achat.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 83,17 dollars

Ticker : AEM US

Code ISIN : CA0084741085

Marché : NYSE

Capit. boursière : 42,9 milliards USD

C/B 2023 : 38,5

C/B attendu 2024 : 21,4

Perf. cours sur 12 mois : +69,2 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +51,6 %

Rendement du dividende : 1,9 %