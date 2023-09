Ageas va augmenter son dividende

Malgré ses excellents résultats au premier semestre, l’assureur reste timide en Bourse. Un rattrapage devrait avoir lieu d’ici 12 à 18 mois. Nous recommandons l’achat du titre.

L’assureur belge Ageas achève un excellent premier semestre. Pour faciliter la comparaison après l’entrée en vigueur des nouvelles règles comptables (IFRS 17/9) applicables aux contrats d’assurance et investissements, le 1er janvier 2023, le groupe a retraité ses résultats de 2022; sur cette base, son résultat net aurait ainsi atteint 1,1 milliard d’euros (anciennes normes: 1,01 milliard) et le résultat opérationnel net, une nouvelle mesure, 1,29 milliard d’euros l’an dernier. La norme IFRS 17 introduit un nouvel élément de bilan, la marge sur services contractuels (CSM), qui reflète la valeur actuelle des profits futurs sur les contrats en cours; elle se serait élevée à 9,8 milliards d’euros fin 2022, soit, avec les 7 milliards d’euros de capitaux propres, des capitaux propres élargis de 15,8 milliards d’euros au 31 décembre.

Au 1er semestre de 2023, le résultat opérationnel net s’est élevé à 599 millions d’euros, contre 723 millions d’euros un an auparavant; il a en fait légèrement progressé si l’on exclut les différences liées aux effets non récurrents. Le résultat net s’est contracté, de 631 millions d’euros en 2022 à 531 millions en 2023. L’assurance vie a vu son résultat opérationnel baisser, de 608 à 481 millions d’euros (-20,8%); celui de l’assurance non-vie est resté quasi inchangé, à 181 millions d’euros.

A taux de change constant, les encaissements ont progressé de 6%, à 9,26 milliards d’euros (+3,4% avec effets de change). L’Asie (Chine, en particulier) a enregistré la plus forte croissance (+4,2%, à 4,87 milliards d’euros). Les revenus de l’assurance vie ont légèrement baissé, de 6,27 à 6,24 milliards d’euros, alors que les primes non-vie ont augmenté de 6,7%, à 3,03 milliards d’euros. Le ratio combiné (le rapport entre les dépenses et les primes nettes acquises) a diminué, de 96,2% au premier semestre de 2022 à 93,3% cette année. La marge des produits à taux garanti (branche 21) est passée de 165 points de base (pb) à 116 pb. La marge des produits en unités de compte (branche 23) s’est inscrite à 39 pb (36 un an plus tôt, objectif: 30-40 pb), tandis que la solvabilité (ratio Solvabilité II) a atteint 220% (221% en 2022, objectif minimum de 175%).

Du fait de la moindre contribution des plus-values, le résultat opérationnel net a diminué, à 263 millions d’euros pour l’activité belge (296 millions l’an passé), à 36 millions d’euros pour les autres pays européens (90 millions d’euros en 2022, dont 45 millions d’euros de plus-values exceptionnelles) et à 297 millions d’euros pour l’Asie (385 millions d’euros précédemment). Les capitaux propres élargis sont passés de 15,8 à 15,6 milliards sur le semestre (MSC: 9,4 milliards), soit 84,96 euros par action.

L’assureur devrait donc pouvoir relever son dividende de 6 à 10% par an, conformément à sa stratégie. L’an dernier, il avait versé 3 euros bruts par action. Un dividende intérimaire brut de 1,5 euro sera payé fin octobre; le montant final sera déterminé en fonction des résultats annuels et versé en 2024; les analystes visent le haut de la fourchette. Au terme du 1er semestre, Ageas escompte un résultat opérationnel net pour 2023 compris entre 1,1 et 1,2 milliard d’euros.

Conclusion

Avec la hausse des taux et le ralentissement conjoncturel chinois, Ageas reste timide en Bourse, mais un rattrapage devrait avoir lieu d’ici 12 à 18 mois. L’action, qui offre un rendement du dividende supérieur à 8% et une valorisation faible, reste une valeur défensive qui a sa place dans le portefeuille modèle.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 36,25 euros

Ticker: AGSN BB

Code ISIN: BE0974264930

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 6,81 milliards EUR

C/B 2022: 6,5

C/B attendu 2023: 6

Perf. cours sur 12 mois: -8%

Perf. cours depuis le 01/01: -12%

Rendement du dividende: 8,3%