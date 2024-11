Adyen : encore une belle frayeur

La décélération de la croissance du volume des transactions, liée à la perte d’un gros client, a suscité la panique : les investisseurs ont sanctionné l’action. Or rien ne permet d’affirmer qu’une tendance défavorable s’est amorcée.

Adyen a traité 320,6 milliards de paiements, au troisième trimestre, ou 32 % de plus qu’à la même période un an plus tôt. Cependant, par rapport aux 45 % du premier semestre, la croissance a décéléré. La société impute cette différence à la perte d’un très gros client. Il s’agirait d’un cas fortuit. Adyen offre à ses clients des remises qui enflent dès qu’ils traitent des volumes plus importants sur sa plateforme. L’effet sur le chiffre d’affaires net est donc moindre. Ces revenus ont augmenté de 21 %, à 498,3 millions d’euros, à comparer à la progression de 24 % enregistrée au premier semestre. Que le taux de prise nette soit passé de 14,7 points de base au premier semestre à 15,3 points de base au troisième trimestre (17,0 points de base un an auparavant) est un point positif. Le flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) n’est pas communiqué dans les mises à jour trimestrielles d’Adyen.

La décélération de la croissance du volume des transactions de paiements et la perte d’un gros client ont fait paniquer les investisseurs : l’action a ouvert en baisse de près de 10 % après la publication des chiffres. Or absolument rien ne permet d’affirmer qu’une tendance défavorable s’est amorcée. La rotation de la clientèle est plutôt faible et Adyen ne voit aucune raison d’ajuster ses objectifs financiers. La société vise à l’horizon 2026 une croissance de son chiffre d’affaires de 20-30 % et une marge d’Ebitda de plus de 50 %.

Conclusion

En conséquence, en 2026, le chiffre d’affaires atteindrait quelque 3,2 milliards d’euros et le cash-flow disponible, environ 1,6 milliard d’euros ; ce qui conduit à une valorisation élevée (capitalisation boursière correspondant à 26,2 fois le cash-flow disponible). Dès lors, en dépit du très bon positionnement d’Adyen sur un marché en pleine croissance, nous abaissons notre conseil.

Conseil : vendre

Risque : élevé

Rating : 3C

Cours : 1.238,2 euros

Ticker : ADYEN NA

Code ISIN : NL0012969182

Marché : Euronext Amsterdam

Capit. boursière : 38,44 milliards EUR

C/B 2023 : 55

C/B attendu 2024 : 44

Perf. cours sur 12 mois : -12 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +6 %

Rendement du dividende : –