Adobe Inc relève ses prévisions de bénéfices

De nos jours, peu d’entreprises technologiques revoient à la hausse leurs perspectives de bénéfices; Adobe Inc fait partie de ces oiseaux rares à qui l’avenir sourit. L’éditeur de logiciels de graphisme a vu son chiffre d’affaires (CA) augmenter de 13% (9% à cours de change constants) au premier trimestre (décembre-février) de son exercice décalé, à 4,66 milliards de dollars, dépassant légèrement le consensus, ce qui a aussi été le cas du bénéfice par action (3,8 dollars, pour 3,7 dollars attendus).

Le CA de la principale division (59% du CA du groupe), Digital Media, a crû de 13%, à 2,76 milliards de dollars. Photoshop et Lightroom ont été plébiscités à la fois par les particuliers et les entreprises. La plus petite division, Document Cloud (avec notamment la gamme Acrobat) a affiché un CA record de 634 millions de dollars et signe la plus forte croissance du groupe (+16%). Experience Cloud (25% du CA du groupe) a gagné 14%.

Adobe a relevé son pronostic de bénéfices pour l’exercice, de 15,3 à 15,6 dollars par action, soit une croissance de 14%. Le rachat de Figma, concurrent non coté, est examiné par les autorités de la concurrence; Adobe espère finaliser la transaction au cours de l’exercice. Le groupe ne verse pas de dividendes, mais rachète ses actions, avec un programme de 15 milliards de dollars lancé en 2021. Au premier trimestre, 5 millions de titres ont été rachetés pour 1,4 milliard de dollars et l’enveloppe restante est de 5,2 milliards de dollars.

Conclusion

A 24 fois les bénéfices et plus de 8 fois le CA attendus, Adobe n’est pas bon marché. Cependant, la direction table sur une croissance de 14% des bénéfices et de 10% des ventes. Les perspectives sont réjouissantes et le bilan, robuste, avec une trésorerie nette de 2 milliards de dollars. Le titre est donc digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 373,40 dollars

Ticker: ADBE US

Code ISIN: US00724F1012

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 171,6 milliards USD

C/B 2022: 27

C/B attendu 2023: 24

Perf. cours sur 12 mois: -17%

Perf. cours depuis le 01/01: +11%

Rendement du dividende: –