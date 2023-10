Accord entre CMB et Frontline

Les actionnaires d’Euronav vont avoir le choix entre sortir moyennant une rémunération en espèces, et suivre la nouvelle évolution de l’entreprise pétrolière, sous l’égide de CMB.

Après des mois de flottement, CMB et Frontline, les deux actionnaires de référence d’Euronav, sortent de l’impasse. Tout avait commencé quand la famille Saverys (CMB) avait constitué une minorité de blocage de 25% pour faire capoter l’accord de fusion conclu en juillet 2022 entre Euronav et le norvégien Frontline. Frontline a beau avoir jeté l’éponge au début de cette année, les divergences de vision entre lui (qui détient actuellement 26,12% des actions Euronav en circulation) et CMB (22,93%) ont perduré, allant jusqu’à paralyser le nouveau conseil d’administration. Frontline, dirigé par le magnat John Fredriksen, souhaite qu’Euronav reste un – éminent – pure player du transport pétrolier, alors que CMB privilégie une stratégie de diversification des actifs et d’écologisation du transport et de l’industrie maritimes, grâce notamment aux applications d’hydrogène et d’ammoniac de sa filiale CMB-Tech.

La solution tout juste dégagée passe par la conclusion de trois accords, intrinsèquement liés. Un, CMB achètera les 57,5 millions d’actions Euronav détenues par Frontline, au prix unitaire de 18,43 dollars (environ 17,5 euros). Deux, Frontline achètera 24 Very Large Crude Carriers (VLCC) à Euronav, pour 2,35 milliards de dollars en espèces. Euronav possède 41 VLCC, dont Frontline acquerra les plus récents (5,3 ans d’âge moyen) à leur valeur marchande. Les deux transactions seront soumises à l’approbation des autorités de la concurrence, ainsi que d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui sera organisée dans le courant du quatrième trimestre, probablement en novembre. Le troisième volet de l’accord consiste à mettre fin, par une transaction sans compensation, à l’action qu’Euronav avait intentée contre Frontline quand celle-ci avait renoncé à la fusion. Les parties espèrent finaliser le tout cette année encore.

Une fois les titres actuellement aux mains de Frontline en sa possession, CMB détiendra 49,05% des actions Euronav en circulation (53% des droits de vote). Au cours du premier trimestre de 2024, CMB sera obligée d’émettre une offre publique sur toutes les actions encore en circulation, au prix, là aussi, de 18,43 dollars (diminué du montant brut de tout dividende qui aurait été payé dans l’intervalle). L’offre publique devrait être finalisée en mars ou avril. Contre toute attente, Euronav restera cotée en Bourse puisqu’une fois l’offre obligatoire faite, CMB ne cherchera pas à reprendre les actions qui n’auront pas été proposées à cette occasion. Les actionnaires d’Euronav auront donc le choix entre sortir moyennant une rémunération en espèces, et suivre la nouvelle évolution d’Euronav, sous l’égide de CMB.

Conclusion

On peut discuter du prix offert, mais vu la manière dont le cours a évolué ces 15 dernières années, il nous paraît justifié. Aucune prime n’est en outre payée sur la partie la plus moderne de la flotte, au moment précis où le transport pétrolier peut se prévaloir d’excellentes perspectives. Ce n’est pas que nous ne sommes pas convaincus du bien-fondé de la stratégie de CMB, mais la transition va exiger du temps et de l’argent, pour des rendements à court et moyen terme plus incertains. La famille Saverys elle-même admet ne pas vouloir sortir Euronav de la cote pour ne pas alourdir les besoins de financement. La décote d’environ 5% par rapport au prix de l’offre dont est assortie l’action est logique. Nous recommandons d’ores et déjà d’accepter la proposition, même si on peut bien sûr attendre son lancement officiel.

Conseil: accepter l’offre

Risque: faible

Note: 3A

Cours: 16,69 euros

Ticker: EURN BB

Code ISIN: BE0003816338

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 3,68 milliards EUR

C/B 2022: 17,5

C/B attendu 2023: 6,5

Perf. cours sur 12 mois: +4%

Perf. cours depuis le 01/01: +1%

Rendement du dividende: 14,3%