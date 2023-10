Aalberts est implanté sur les bons marchés

La société se distingue par sa solidité financière et son positionnement judicieux, dans des segments très innovants.

Alors que Jan Aalberts, fondateur et ex-CEO de la société homonyme, misait en premier lieu sur les acquisitions, son successeur, Wim Pelsma, qui a quitté ses fonctions en septembre, a privilégié les cessions d’actifs, lesquelles ont donné au groupe les moyens de procéder à des rachats ciblés. Bien positionné et implanté sur des marchés de niche très innovants, Aalberts dispose aujourd’hui d’un grand pouvoir de fixation des prix, ce qui lui assure des marges bénéficiaires élevées et durables. Chaque année, plus de 5% du chiffre d’affaires (CA) est consacré à la recherche et au développement. A moyen terme, la direction vise une croissance organique annuelle de 4 à 6% et une marge bénéficiaire de 16 à 1 %.

Sur le semestre écoulé, Aalberts a généré une croissance organique plus qu’acceptable de 5,6 %, et la marge bénéficiaire n’accuse qu’un léger recul (de 15,5 à 15,4%). Il doit cette belle performance, dans un contexte d’inflation élevée et de ralentissement conjoncturel, à ses investissements fructueux dans l’innovation et ses capacités de production.

Mais Aalberts brille surtout par sa solidité financière. Le cash-flow d’exploitation (Ebitda) a bondi de 90 à 221 millions d’euros au 1er semestre, ce qui a permis d’alléger la dette nette de 21 millions d’euros. Le ratio dette financière nette/Ebitda a quelque peu augmenté (de 1,1 à 1,2), mais reste bien inférieur à la limite de 2,5 fixée par la direction. Le groupe est dès lors moins sensible à la hausse des taux d’intérêt et peut s’offrir des cibles intéressantes ou investir dans sa propre organisation pour assurer la croissance du CA et des bénéfices.

Conclusion

Nous restons optimistes vis-à-vis d’Aalberts, surtout sur le long terme. Le groupe a gagné des parts de marché dans des segments en plein essor (semi-conducteurs, notamment), atout que les investisseurs semblent sous-estimer.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 33,77 euros

Ticker: AALB NA

Code ISIN: NL0000852564

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 3,73 milliards EUR

C/B 2022: 12

C/B attendu 2023: 11

Perf. cours sur 12 mois: +1%

Perf. cours depuis le 01/01: -7%

Rendement du dividende: 3,3%