7C Solarparken, un moteur de croissance lancé à plein régime

Le spécialiste de la conception et de l’exploitation de parcs photovoltaïques en Allemagne et en Belgique a achevé l’exercice 2022 sur des résultats records – supérieurs, même, aux prévisions, pourtant relevées.

Son chiffre d’affaires a atteint 85,1 millions d’euros, en hausse de 52,7% en glissement annuel (prévision précédemment portée de 62-65 à 80 millions d’euros). Le cash-flow opérationnel (Ebitda) a bondi de 48,6 millions à 74,7 millions d’euros (+ 53,7%; 70 millions pronostiqués, pour une fourchette arrêtée en début d’année à 49,1-55,4 millions, selon que les prix seraient plafonnés ou non). Les conséquences sur l’Ebitda du plafonnement, introduit en Allemagne le 1er décembre, n’ont pas dépassé 0,9 million d’euros, mais elles seront plus marquées cette année. A l’Ebitda exceptionnellement élevé correspond un flux de trésorerie net de 0,85 euro par action, contre 0,56 euro en 2021 (+51,8%; de 0,53 euro à 0,61 euro, puis à 0,70 euro). Ces écarts s’expliquent par l’envolée des prix de l’énergie, mais aussi par les incertitudes dues au projet de plafonnement des prix (dont le montant et le calendrier ont été revus à plusieurs reprises).

L’inflation énergétique a permis à 7C d’acter un prix annuel moyen de 243 euros par mégawatt-crête (MWc; +20,1% par rapport à 2021). Ce chiffre était orienté à la baisse depuis plusieurs années, en raison du recul des prix garantis sur les parcs neufs. La croissance du portefeuille de parcs mérite elle aussi d’être saluée. La capacité opérationnelle a crû de 15,6%, à 341 MWc. La capacité installée a atteint 404 MWc (+65 MWc), pour 400 MWc pronostiqués. Enfin, avec une moyenne supérieure de 6% à la moyenne à long terme, et de 12%, même, par rapport à 2021 (qui fut exceptionnellement sombre), l’ensoleillement a largement contribué aux résultats. Le rendement photovoltaïque a surpassé de 9,7% celui de 2021. La production du groupe a ainsi augmenté de 28,8%, à 348 gigawatts-crête.

Grâce aux flux de trésorerie extraordinairement abondants, la dette nette est tombée de 176,5 millions à 140,9 millions d’euros, soit un ratio d’endettement de 2,5 fois à peine l’Ebitda escompté pour 2023. En tenant compte d’un ensoleillement normal (premier trimestre, très nuageux, compris) et d’une normalisation des prix de l’électricité, le CEO Steven De Proost annonce pour 2023 un Ebitda de 57 millions d’euros et un flux de trésorerie de 0,60 euro net par action (le business plan 2024 évoquait 0,54 euro par action). Les prévisions pour 2024 ont été relevées, de 0,6 euro à 0,65 euro par action. Le dividende brut a été porté de 0,11 euro à 0,12 euro. Le portefeuille devrait passer à 465 MWc d’ici décembre, et à 520 à la fin de 2024. 7C parle pour la première fois d’atteindre la barre symbolique des 1.000 MWc en 2030.

Le financement de l’augmentation du fonds de roulement, et de la croissance jusqu’à fin 2024, est assuré par la récente augmentation de capital de 11,3 millions d’euros (3 millions d’actions à 3,75 euros par action) et par l’emprunt obligataire, annoncé pour mai, de 8 millions d’euros, dont 4 millions d’options pourront être converties en actions nouvelles au prix de 3,75 euros par action.

Conclusion

Les incertitudes liées au plafonnement des prix et à la hausse des taux d’intérêt ont beau avoir fait chuter l’action depuis son sommet historique ces 12 derniers mois, la croissance demeure extrêmement vigoureuse et les perspectives sont toujours excellentes. Le titre, dont la valorisation redevient intéressante, reste dans le portefeuille modèle.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 3,77 euros

Ticker: HRPK GY

Code ISIN: DE000A11QW68

Marché: Francfort

Capit. boursière: 312,3 millions EUR

C/B 2022: 12

C/B attendu 2023: 18

Perf. cours sur 12 mois: -17%

Perf. cours depuis le 01/01: -11%

Rendement du dividende: 3%