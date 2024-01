2023, année de vaches maigres pour GBL

Même une année boursière favorable, le holding offre un rendement inférieur à celui d’un investissement dans l’indice phare de la Bourse européenne. Les efforts déployés par la direction pour gommer la décote par rapport à la valeur intrinsèque restent pour l’instant vains.

Les actionnaires de GBL seront heureux de tourner la page de 2023. Le titre a en effet perdu 6 % sur l’année, tandis que l’Euro Stoxx 50 progressait de plus de 16 %. Cela fait déjà bien longtemps que GBL ne parvient plus à tenir sa promesse, à savoir offrir des rendements supérieurs à ceux de l’indice phare européen. Sur la décennie écoulée, l’Euro Stoxx 50 a généré un rendement total (progression des cours et dividendes) de 109 %, soit une moyenne de 7,49 % par an. Les actionnaires du holding ont dû se contenter d’un rendement total de 52 %, soit une moyenne de 4,29 % par an.

Alors que l’indice boursier européen partait à la conquête des sommets au cours des dernières semaines de 2023, le titre GBL est resté à la traîne. La valeur du portefeuille a chuté de 10 % sur les neuf premiers mois de l’année, si bien que le marché ne croit plus en la promesse de plus-value.

L’action, au cours actuel de 71 euros, affiche une décote de plus de 35 % par rapport à la valeur intrinsèque, qui s’élevait fin septembre à 109 euros par action. La direction estime que le cours actuel ne reflète pas fidèlement la valeur intrinsèque de GBL, mais ses efforts pour gommer la décote restent pour l’instant vains.

Afin de mettre en valeur le potentiel haussier du titre, le holding a décidé fin septembre d’accélérer les rachats d’actions. Au cours de l’exercice 2023, ce sont ainsi 815 millions d’euros d’actions qui ont été rachetées – un chiffre non négligeable par rapport à la capitalisation boursière (10,4 milliards d’euros). Si l’on tient compte aussi du dividende, GBL a reversé plus de 1,2 milliard d’euros à ses actionnaires en 2023. Profiter de la forte décote pour s’exposer au holding pourrait sembler judicieux, mais les idées géniales pour doper les rendements et réduire la décote manquent clairement à l’appel.

L’une d’entre elles, ces dernières années, consistait à investir davantage dans des sociétés non cotées. La déclinaison pratique est toutefois très lente : à la fin du mois de septembre 2023, 66 % du portefeuille étaient encore constitués de participations dans des sociétés cotées, avec pour principales positions SGS, Pernod Ricard, adidas, Imerys et Umicore. Or, ces sociétés voient leur cours fluctuer grandement depuis quelques années. Le portefeuille de GBL ne compte pas de fleuron susceptible de donner un coup de fouet aux rendements, et la part des sociétés non cotées est pour l’instant trop faible pour changer la donne, même si les participations dans Affidea et Sanoptis, leaders européens du diagnostic et de l’ophtalmologie, respectivement, affichent un beau potentiel de croissance. La valeur de portefeuille combinée de ces deux sociétés atteint déjà près de deux milliards d’euros.

Tout n’est pas noir, cependant : sur les neuf premiers mois de l’année, la valeur du portefeuille de capital-risque a augmenté de 286 millions d’euros. Les revenus de trésorerie du holding, sur lesquels se base le dividende, s’élevaient à 371 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2023, contre 377 millions d’euros un an plus tôt.

Conclusion

GBL peine à regagner la confiance des investisseurs. Même en 2023, le holding offre un rendement inférieur à celui d’un investissement dans l’indice phare de la Bourse européenne. Lorsque la décote a dépassé 35 %, la direction a accéléré les rachats d’actions. Les participations dans des entreprises non cotées ont certes du potentiel, mais ne jouent pour l’instant pas un rôle déterminant. Nous adoptons donc une recommandation neutre.



Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 71 euros

Ticker : GBLB BB

Code ISIN : BE0003797140

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 10,4 milliards EUR

C/B 2023 : 7

C/B attendu 2024 : 15

Perf. cours sur 12 mois : -6 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -0,5 %

Rendement du dividende : 3,8 %