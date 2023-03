2022, l’année de tous les records pour Solvay

Les résultats de 2022 sont excellents. Toutefois, la croissance a quelque peu ralenti au quatrième trimestre et les volumes devraient baisser cette année, ce qui affectera l’Ebitda.

L’an passé, tous les rapports trimestriels de Solvay ont apporté de bonnes surprises. Le 24 octobre, le géant belge de la chimie avait déjà laissé entendre que les chiffres de 2022 seraient excellents. Et le quatrième trimestre a une nouvelle fois été marqué par une robuste croissance, bien que moins spectaculaire qu’aux trimestres précédents: le chiffre d’affaires (CA) a progressé de 21,6% (+15,2% de croissance organique), contre 40,3% (29,5% en termes organiques) au troisième trimestre. Le consensus s’attendait à 1% de moins (3,252 milliards d’euros).

Le CA du groupe a progressé de 32,9% (de 10,10 à 13,43 milliards d’euros) sur l’exercice; la croissance organique atteint 25,6%. Le cash-flow opérationnel sous-jacent (Ebitda) a connu une évolution encore plus réjouissante, passant de 572 à 736 millions d’euros, soit une hausse de 28,6% et un chiffre de 5% supérieur au consensus. Solvay a parfaitement géré la hausse des coûts l’an dernier: le groupe a relevé ses prix jusqu’à 30% sans compromettre les volumes. La marge d’Ebitda s’est inscrite à 24%, contre 23,3% en 2021. Le bénéfice par action a bondi, de 10,05 à 16,80 euros (+67%) et le dividende atteint 4,05 euros par action.

Les prévisions pour 2023 étaient très attendues. La direction a fait état de volumes en baisse et pronostique dès lors un recul de 3 à 9% de l’Ebitda (les analystes anticipaient un repli plus marqué) et un cash-flow libre de 750 millions d’euros, contre encore près de 1,1 milliard en 2022.

Conclusion

La publication des résultats annuels a été suivie par des prises de bénéfices. Or, le titre s’échange à sa valeur comptable, à 10 fois les bénéfices attendus cette année, à 6 fois le ratio valeur de l’entreprise (EV)/Ebitda; il a donc sa place en portefeuille. Toutefois, l’allemand Bayer nous semble présenter un potentiel supérieur.

Conseil: conserver / attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 107,60 euros

Ticker: SOLB BB

Code ISIN: BE0003470755

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 11,39 milliards EUR

C/B 2021: 6

C/B attendu 2023: 10

Perf. cours sur 12 mois: +5%

Perf. cours depuis le 01/01: +14%

Rendement du dividende: 3,8%