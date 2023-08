Votre famille est-elle bien assurée?

L’assurance responsabilité civile rembourse les dommages que vous et les membres de votre famille causez à des tiers. Désormais, la FSMA, le gendarme financier, propose un outil permettant de comparer les différentes couvertures et primes.

Plus de sept personnes sur dix dans notre pays ont souscrit une assurance responsabilité civile (RC), mieux connue sous le nom d’assurance « familiale ». Une telle police n’est pas obligatoire, mais elle est utile. En effet, un accident peut survenir à n’importe quel moment. Votre ballon atterrit dans la baie vitrée du voisin lors d’une partie de football endiablée au jardin, vous percutez malencontreusement un vase en cristal très cher lors d’une visite chez belle-maman ou votre chariot endommage une voiture sur le parking du supermarché, c’est cette assurance qui en couvrira les dommages.

En principe, cette assurance intervient également en cas de dommages corporels causés à des tiers. Les conditions sont que

– l’incident se produise dans la sphère privée,

– qu’il soit accidentel et

– que vous soyez tenu pour responsable.

En principe, cette responsabilité s’applique en toutes circonstances : lors d’un exercice physique ou d’une promenade, en travaillant dans le jardin, en vacances, etc. L’assureur les examinera néanmoins au cas par cas.

Pas seulement pour vous

Même si votre fils endommage la trottinette ou le trampoline de son ami en jouant, les dégâts seront indemnisés. L’assurance familiale couvre toutes les personnes qui vivent sous votre toit. Il ne doit pas nécessairement s’agir de membres de votre famille. Si vous hébergez temporairement un étudiant, participant à un programme d’échange, il est également couvert par votre assurance responsabilité civile. Cependant n’oubliez pas de le signaler à votre assureur. Par ailleurs, la plupart des contrats couvrent également les dommages causés par votre personnel de maison ou votre baby-sitter.

Les biens dont vous avez la garde – vos vélos, vos scooters, votre drone, votre bateau, etc. Bien que tout dépende des conditions spécifiques de l’assureur. Par ailleurs, vos animaux de compagnie sont aussi automatiquement inclus dans cette RC. Si votre chien mord un passant lors d’une promenade ou si votre chat traverse inopinément la rue et provoque ainsi un accident, l’assurance familiale couvrira les frais occasionnés en temps normal.

Qu’est-ce qui est exclu ?

La loi permet aux assureurs d’exclure contractuellement certains événements, mais rien ne les oblige à les mentionner effectivement dans leurs contrats. La FSMA (Financial Services and Markets Authority) énumère quelques exclusions possibles :

– les dommages que vous causez en pratiquant certains loisirs ou sports à risque (comme le saut à l’élastique ou le parachutisme),

– les dommages causés par certains véhicules ou engins dont vous êtes responsable (par exemple un bateau à moteur),

– les dommages causés dans le cadre d’une relation contractuelle (par exemple, vous louez une maison au bord de la mer et vos enfants ravagent le plancher),

– les accidents de chasse,

– les accidents dans le cadre d’une activité professionnelle (par exemple, vous causez accidentellement une inondation chez un client en tant que plombier).

L’assurance familiale ne protège pas non plus contre les risques qui devraient être couverts par une autre assurance responsabilité civile obligatoire, comme un accident impliquant votre voiture dans la circulation. Pour cela, vous devez souscrire une assurance automobile au tiers distincte, qui est d’ailleurs exigée par la loi.

Où pouvez-vous aller ?

Un grand nombre de compagnies d’assurance proposent des assurances familiales. La prime annuelle pour une famille moyenne tourne généralement autour d’une centaine d’euros. Vous pouvez déjà comparer les primes sur un site comme Mon-Assurance-Familiale.be, mais il s’agit généralement d’initiatives commerciales qui ne sont pas toujours considérées comme neutres à cent pour cent.

En outre, une police n’est pas une autre : ce que couvre ou ne couvre pas une police d’assurance familiale peut varier en fonction de l’assureur et des conditions spécifiques. C’est pourquoi la FSMA a lancé un outil gratuit de comparaison des assurances familiales sur son portail d’information Wikifin. Cet outil a été développé à la demande du gouvernement fédéral. Le nouvel outil fournit des informations sur les primes et la couverture. Il le fait pour les 10 plus grands assureurs qui, selon la FSMA, représentent la majorité du marché : AG, Allianz, AXA, Bâloise, Belfius, Ethias, KBC, NN, P&V et Partners Insurance.

Après avoir précisé votre situation familiale et votre âge, il vous sera demandé si vous avez besoin d’une aide juridique. Cette assurance complémentaire vous aide à défendre vos droits, à rechercher un règlement à l’amiable et prend en charge les honoraires d’avocat et les frais de justice. Bien entendu, cette garantie complémentaire aura une incidence sur le montant de la prime de votre contrat.

Ensuite, vous verrez une liste alphabétique de tous les assureurs, avec le nom commercial de leur produit et une estimation de la prime annuelle. Le bouton bleu « Filtres » situé en haut de la page vous permet d’affiner les résultats en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez préciser si une franchise peut être appliquée ou non, et si votre baby-sitter, votre résidence secondaire ou une autre maison de vacances, votre cheval, votre bateau ou votre drone doivent être inclus dans la couverture.

Dans la liste « affichée », vous pouvez ensuite comparer jusqu’à trois polices à la fois (en les cochant et en cliquant sur le bouton vert « Commencer la comparaison » en bas). Le résultat est une présentation brève mais claire des éléments de couverture les plus courants.

Le jeu en vaut-il la chandelle?

Un nouvel outil comparatif, qui redonne un peu de transparence au marché de l’assurance et qui est également gratuit, ne peut qu’être salué. Bien qu’il ne comprenne que les dix plus grands assureurs et néglige donc des acteurs de niche potentiellement intéressants, il constitue un excellent point de départ dans votre recherche d’une assurance familiale abordable et adaptée à vos besoins.

La FSMA souligne toutefois que son outil comparatif ne fournit que des informations générales sur les couvertures des assurances. Si vous souhaitez obtenir des conseils plus précis sur la police la mieux adaptée à vos besoins, sur le contenu exact d’un contrat ou sur les possibilités d’individualiser davantage la couverture, il est recommandé de contacter directement votre assureur ou votre intermédiaire.

En effet, outre les primes et les couvertures, les montants versés, les conditions exactes et les exclusions contribueront également à arrêter votre choix. Heureusement, l’outil de Wikifin vous permet de consulter les détails de chaque produit. À vous ensuite de les comparer. Si vous hésitez à le faire, vous pouvez toujours faire appel à un courtier en assurance en chair et en os. Il peut avoir l’expertise nécessaire pour vous donner une vue d’ensemble, y compris la qualité et l’étendue des services.