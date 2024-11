Votre airfryer ou votre télé vous espionne-t-il ? Des collectes volées et envoyées à la Chine

Comment améliorer la confidentialité de vos données ?

1. Faites attention à ce que vous partagez

Certaines données collectées sont facultatives lors de la configuration, ce qui signifie que vous pouvez refuser (bien que cela puisse avoir des conséquences en termes de fonctionnalités). Ne partagez que ce qui vous convient.

2. Vérifier les autorisations

Sur iOS et Android, vous pouvez consulter les demandes d’autorisation avant de télécharger une application et vérifier à quoi chaque application a accès dans vos paramètres.

3. Refuser l’accès

Vous pouvez également refuser ou limiter l’accès à des données telles que la localisation, les contacts, etc. dans les paramètres de votre téléphone. Cependant, cela peut bloquer ou limiter certains aspects de l’application.

4. Supprimer les enregistrements

À l’aide des paramètres Alexa et Google Assistant, vous pouvez configurer vos enregistrements vocaux pour qu’ils soient supprimés automatiquement plutôt que stockés après un certain temps.

5. Lire la déclaration de confidentialité

Lisez au moins la politique, en particulier les sections sur la collecte de données. Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données par une entreprise.