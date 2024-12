Voici ce que Sora peut produire (de pire et de meilleur) en vidéo

Sora, l’intelligence artificielle spécialisée dans la vidéo lancée par OpenAI, la maison-mère de ChatGPT, produit sur base de textes de courtes séquences vidéos. Voici ce que cela donne.

En faisant un tour du Web, on découvre des tas de contenu d’ores et déjà réalisés par les internautes grâce à Sora. Pour rappel, Sora permet de générer grâce à l’intelligence artificielle des vidéos, sur simple base de texte, de photos ou de vidéo. Voici un petit tour d’horizon de ce que cette IA a déjà produit.

Sur base de simple « prompts », c’est-à-dire de consignes écrites à Sora, l’IA est capable de générer des vidéos avec des qualité d’image impressionnantes, digne des plus beaux films d’animation.

Le meilleur

Un combat entre un lion et un chat

Sora Open AI is amazing!! A lion and cat playing in a field. #Sora @OpenAI pic.twitter.com/Sl7l1ENAht — Austin Tani (@AustinTani) December 10, 2024



Ou cette vidéo façon drône dans un musée demandée par cet internaute sur base d’une très courte instruction : « “fly through tour of a museum with many paintings and sculptures and beautiful works of art in all styles »

"fly through tour of a museum with many paintings and sculptures and beautiful works of art in all styles"



Video generated by #Sora pic.twitter.com/SNr9dQZe5V — Tim Brooks (@_tim_brooks) March 2, 2024



Moins réaliste mais pas moins créative, cette micro séquence d’un chien-super héros témoigne des possibilités de mettre en forme l’imagination de n’importe quel humain en quelques mots.



De mêmes ces courtes vidéos de 5 secondes réalisées par Sora sur demande de cet internaute, chef d’entreprise

Mes premières vidéos IA avec #SORA sont bluffantes ! L'interface propose des solutions innovantes pour créer son propre film. @sama My first AI videos with #SORA are amazing! The interface offers innovative solutions for creating your own film. @sama @OpenAI pic.twitter.com/VUah9hQCC9 — Alexandre Stopnicki (@alexandre3h33) December 10, 2024



Enfin, quelques vidéos initiées par l’un des product manager de The Verge et qui témoignent aussi de la diversité des contenus possibles.

Couple of videos I’ve generated with Sora. Not sure what to make of it quite yet. Sometimes the result is incredible. pic.twitter.com/oWvpJo6K44 — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) December 11, 2024



Le pire

Mais l’IA de Sora n’en est qu’à ses débuts. Le « bébé » vient à peine d’être lâché par ses géniteurs et à présent, les internautes, vont déceler des tas de bugs, d’incohérences et de « foirages ». Comme le montrent ces séquences.

Ces quelques tentatives d’obtenir une vidéo d’un homme qui explose son écran de PC avec un marteau montrent bien que de simples prompts ne suffisent pas toujours à obtenir un résultat satisfaisant. Beaucoup de bug, d’incohérences ressortent de ces images.

Sora looks good until you actually try to get the subject to DO anything.



Trying to get to make a guy hitting a computer with a hammer… lol pic.twitter.com/9fQKKFCfX4 — ThioJoe (@thiojoe) December 11, 2024



Ici aussi, des séquences tentées autour d’une voiture de formule 1 lancée à pleine vitesse peinent à convaincre. La synchro voiture/arrière-plan n’est pas bonne. De même que la voiture elle-même qui… se mue et dont l’avant se transforme en arrière…

Some #Sora text to video samples. The look is great, reality not so much. pic.twitter.com/2ohO9GRppF — Blake 🫐 (@BlakeC) December 9, 2024



Cette courte image d’une maman et son enfant… fait plutôt peur… Vous allez vite comprendre.

I amnmore terrified with this video sora generated on prompt for mom and son pic.twitter.com/cey4spA13u — SOsborne (@Seema_Osborne87) December 10, 2024



Quant à cette jolie image digne d’un film de Noël, elle ne laisse aucun doute : l’IA de Sora doit encore un peu s’améliorer. Regardez les taxis…

Sora videos impression 🧵:



At first, mind blown.



But then you start seeing some hilarious inconsistencies.



I like how the two taxis and a car merge: pic.twitter.com/aeAIBN1lp4 — maciek k (@MaciekCodes) December 10, 2024



On le voit, Sora est bluffante et capable d’énormément de belles choses. Elle est, toutefois, encore loin d’être parfaite, mais l’apprentissage de l’IA par l’entraînement que les millions d’internautes vont lui permettre de réaliser va lui permettre de faire des progrès à vitesse étonnante. Il suffit de voir la courbe d’apprentissage de ChatGPT et des autres IA génératives pour imaginer que d’ici quelques mois, les erreurs de jeunesse de Sora ne seront qu’un mauvais souvenir…