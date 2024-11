Une grand-mère créée par IA pour répondre à des appels frauduleux

Nouvelle parade pour se prémunir contre les fraudeurs, au téléphone : une grand-mère qui répond à votre place. Sauf qu’elle n’existe pas… c’est une intelligence artificielle. Qui serait très efficace.

Démarchage publicitaire, arnaques, phishing par téléphone… il existe autant de types différents d’appels indésirables. Chacun d’entre est embêtant, à sa manière. Et vous pouvez en recevoir tous les jours, voire plusieurs fois par jour.

Différentes parades existent. Ne pas décrocher : si c’est quelqu’un qui doit vraiment vous joindre, avec un motif réel, il vous laissera un message vocal. Les appelants indésirables ne le font généralement pas. Ou pas encore (?). Ou on peut aussi bloquer les numéros en question, mais il faut le faire un par un, et cela marche seulement après avoir reçu cet appel. Puis ces personnes peuvent changer de numéro. Ces solutions fonctionnent, mais présentent des limites.

Daisy

O2, un opérateur britannique, a trouvé une autre parade encore. Il transfère ces appels vers une sorte de répondeur automatique, fait par une IA. C’est donc Daisy, une grand-mère sympathique qui adore papoter, qui prend l’appel. Une aubaine, vont se dire les escrocs à l’autre bout du fil : les personnes âgées sont en effet les cibles idéales pour les fraudes. Sauf que Daisy va leur raconter une tonne de détails insignifiants sur sa vie, et leur fournir des informations bancaires fausses et inventées.

De quoi faire perdre du temps aux arnaqueurs. Beaucoup de temps. Selon O2, les appels avec Daisy durent jusqu’à 40 minutes. Pendant ce temps-là, les fraudeurs ne vont pas appeler, et mettre en danger, de vraies personnes. Puis voyant que cela ne mène à rien, ils vont se dire que cela ne sert à rien d’appeler cette personne, et peut-être même mettre le numéro de “Daisy” sur liste noire. L’arnaqueur… arnaqué. Voilà aussi un des objectifs de cette IA : se venger auprès de ces personnes malintentionnées. Car Daisy les pousse vraiment dans leurs retranchements et leur fait perdre leurs nerfs (à en croire la présentation).

Voici une vidéo de la grand-mère en action. Avec sa voix qui sonne tout à fait normale – et est encore moins évidente à débusquer derrière le grésillement d’un appel téléphonique.



O2 invite d’ailleurs ses clients à lui transférer les numéros des personnes qui essayent de les arnaquer, pour les ajouter à la liste des renvois automatiques vers Daisy et protéger les autres.

Bientôt en Belgique ?

La solution n’existe pas encore en Belgique ou ailleurs en Europe. Mais si elle a du succès au Royaume-Uni, on peut imaginer qu’un autre opérateur voudra l’implémenter aussi. Surtout que les solutions d’IA se développent à une vitesse incroyable aujourd’hui, et ce dans de nombreuses langues.