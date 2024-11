Un assistant virtuel pour anticiper le budget de vos projets marketing et tech

Combien de projets ou d’idées marketing ou tech ont-ils été tués dans l’œuf ou ont été mis en pause faute de clarté sur les coûts à prévoir ? Pas toujours simple d’anticiper le prix total d’un nouveau projet pour votre entreprise. Un outil belgo-belge vous y aide…

Sortlist, la start-up de mise en relation entre entreprises et prestataires, a développé un assistant virtuel de budgétisation. Cet outil, basé sur une intelligence artificielle, est conçu pour fournir en quelques secondes une estimation précise et personnalisée des coûts d’un projet.

Budgétiser, un défi complexe pour les entreprises

Qu’il s’agisse de lancer une campagne publicitaire sur TikTok, de créer un site web ou de refondre une identité visuelle, estimer les coûts d’un projet reste un casse-tête pour de nombreuses entreprises. « Les dirigeants passent souvent des heures, voire des jours, à rechercher des informations ou à demander des devis sans vraiment savoir si les estimations correspondent à leurs besoins spécifiques », explique la start-up bruxelloise.

L’assistant virtuel proposé par Sortlist s’appuie sur une base de données riche des 250 000 projets réalisés via sa plateforme dans plus de 140 pays. L’outil analyse les besoins spécifiques de l’utilisateur et propose un budget adapté et assez complet. Poste par poste, l’IA de Sortlist détaille les lignes du projet. Contrairement aux solutions généralistes comme ChatGPT, cet outil est spécifiquement conçu pour la budgétisation de services marketing, digitaux ou créatifs. Chaque estimation prend en compte des critères précis tels que la localisation, l’industrie ou le type de prestation. Par exemple, une entreprise basée en Belgique et souhaitant lancer une campagne digitale internationale recevra une estimation tenant compte des spécificités du marché cible.

Lancé voici un peu plus d’un mois, l’outil de Sortlist a déjà été utilisé quelque 3 000 fois pour des demandes de budget. Les domaines dans lesquels les demandes sont le plus réalisées sont le branding, l’e-commerce, la pub ou encore les événements…