Twitter limite la visibilité des abonnés non payants

Twitter va limiter la visibilité des abonnés non payants. Ceux-ci ne pourront plus apparaître dans la liste de suggestions « pour vous », a annoncé mardi le propriétaire Elon Musk via la plate-forme.

Selon Musk, limiter la liste aux utilisateurs payants est la « seule manière réaliste » de contenir les « hordes de robots d’intelligence artificielle ».

Depuis la reprise du réseau social en octobre, Elon Musk a plusieurs fois fait référence à la lutte contre les « bots » pour justifier de nouvelles mesures, sans pour autant démontrer que ceux-ci constituaient un réel problème pour Twitter. Cette dernière annonce semble avant tout destinée à générer davantage d’abonnements payants.

Ceux qui souscrivent à l’option « Twitter Blue » – pour 8 euros par mois – bénéficient déjà d’un meilleur référencement parmi les résultats de recherche, les mentions et les réponses. La prochaine étape verra les abonnés non payants privés de la possibilité de créer des sondages, a encore ajouté Elon Musk.