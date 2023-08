TikTok adapte son fonctionnement aux exigences de l’UE

TikTok va procéder à des changements pour se conformer aux nouvelles règles strictes de l’Union européenne, annonce vendredi la plateforme de partage de vidéos courtes et divertissantes.

Les utilisateurs européens auront ainsi désormais la possibilité de désactiver l’affichage automatique des contenus, leur permettant de ne plus recevoir de recommandations de vidéos personnalisées qui, selon les critiques, créent une dépendance. TikTok permettra en effet de désactiver la fonction « Pour toi », qui permet aux gens de regarder des vidéos en fonction de leurs intérêts personnels. À la place, ils verront des vidéos qui sont populaires au niveau mondial ou à proximité de leur lieu de résidence.

Le réseau social appartenant à l’entreprise chinoise ByteDance a également annoncé qu’il serait désormais plus facile pour les utilisateurs européens de signaler des contenus illicites. Les moins de 17 ans ne verront, eux, plus de publicités ciblées à partir de maintenant. TikTok assure par ailleurs qu’il se montrera plus transparent sur ses décisions de modération de contenu, fournissant davantage de détails sur les raisons pour lesquelles une vidéo a été retirée. « Nous continuerons non seulement à respecter nos obligations réglementaires, mais nous nous efforcerons également d’établir de nouvelles normes grâce à des solutions innovantes », a déclaré le groupe.

Le « Digital Services Act »

Le nouveau règlement européen sur les services numériques, le « Digital Services Act » (DSA), a pour but de mieux protéger la vie privée des utilisateurs et d’assurer une meilleure protection, notamment des enfants, contre la désinformation, la publicité et les contenus préjudiciables. Le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, avait donné à l’entreprise chinoise jusqu’au mois de septembre pour ajuster sa politique. Le mois dernier, il avait réprimandé TikTok, l’invitant à « accélérer » son travail pour respecter les nouvelles règles de l’Union européenne contre la désinformation et la haine en ligne à partir de fin août. « A la fin du mois d’août, nous évaluerons si des changements réels et tangibles ont été apportés », avait-il prévenu.

Un milliard d’utilisateurs

Grâce à des algorithmes basés sur l’intelligence artificielle, TikTok est rapidement devenu très populaire auprès des jeunes et compte aujourd’hui plus d’un milliard d’utilisateurs. En Europe, où elle en compte 125 millions, et aux Etats-Unis, la plateforme est cependant considérée avec méfiance car l’application appartient à une entreprise chinoise. ByteDance a toutefois toujours affirmé qu’elle n’était pas sous le contrôle du pouvoir de Pékin. Des entreprises telles qu’Amazon, Apple, Google, X (anciennement Twitter) et Wikipedia doivent également se conformer aux règles du DSA d’ici au mois de septembre.