Seuls 13% des élèves européens ont utilisé la réalité virtuelle à l’école

Si la réalité virtuelle est de plus en plus présente dans des secteurs comme celui du divertissement, des soins de santé ou même encore dans certains types de formations, elle peine à gagner ses galons dans celui de l’éducation.

Chiffres à l’appui, une récente enquête sur l’éducation du futur, menée par GoStudent, un des principaux fournisseurs de soutien scolaire, a révélé que 80% des jeunes en Europe seraient intéressés d’apprendre dans un monde virtuel et deux-tiers (64%) des élèves pensent que cette technologie permettrait un apprentissage plus efficace. Il faut dire que cette technologie est encore peu, voire pas, utilisée comme canal d’apprentissage. En Europe, seulement 13% des élèves déclarent avoir déjà utilisé la réalité virtuelle à l’école pour apprendre ; en France, ils ne sont même que 10%.

L’initiative GoVR

Afin de mettre un peu de virtualité dans la réalité d’apprentissage des adolescents, GoStudent lance GoVR, en collaboration avec Immerse, une plateforme de formation en VR (virtual reality). GoVR se présente comme « une plateforme d’apprentissage de langues étrangères en réalité virtuelle, immersive et pionnière, conçue spécifiquement pour les élèves âgés de 13 à 18 ans ».

Cette initiative est soutenue par Meta, via un don de 1 000 casques VR Meta Quest 2. Le lancement de cette plateforme vise « à rendre la réalité virtuelle accessible au grand public et à transformer l’apprentissage ».

Fonctionnement ?

Avec GoVR, les élèves sont téléportés dans un monde virtuel qui recrée des environnements réels, souligne GoStudent. Ainsi, les étudiants pourront « accéder à plus de 40 lieux virtuels, avec des scénarios centrés sur des exercices en travail d’équipe. Du restaurant, à une scène de stand-up, en passant par les studios d’une chaîne de télévision, de nombreux lieux seront ajoutés chaque mois pour que l’expérience reste motivante pour les élèves ».

Dans ces lieux virtuels, les étudiants sont encouragés à pratiquer entre eux leurs compétences linguistiques, sous la supervision d’un professeur natif. Ils peuvent accéder à ces cours soit en réalité virtuelle c’est-à-dire à l’aide d’un casque, soit par ordinateur.

« Pour la plupart d’entre nous, l’apprentissage est social. Nous apprenons des autres, avec les autres et à partir des expériences de chacun, explique Nick Clegg, président des affaires internationales de Meta. C’est pourquoi le sentiment unique de présence et d’immersion que ces technologies créent peut être si transformateur pour l’éducation. »

La plateforme GoVR propose des leçons organisées pour des petits groupes « afin de garantir une expérience d’apprentissage interactive, immersive et personnalisée » et d’une durée de 50 minutes.

De bons résultats

Et les premiers résultats sont encourageants d’après les études menées par Immerse : « un pourcentage impressionnant de 98,8% des étudiants ont déclaré avoir amélioré leurs compétences orales en anglais grâce aux environnements virtuels proposés ».

« Avec GoVR, nous transformons la salle de classe traditionnelle en un terrain de jeu attractif où les étudiants peuvent expérimenter, interagir et apprendre les langues de façon ludique et efficace », conclut Felix Ohswald, PDG et cofondateur de GoStudent.