Le phénomène du « rage-baiting » est en plein essor sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle stratégie est utilisée par certains créateurs de contenu pour provoquer la colère des internautes, générant ainsi des interactions massives et des revenus importants.

Après le « clickbait », technique en ligne qui utilise des titres accrocheurs et souvent trompeurs pour inciter les utilisateurs à cliquer sur un lien ou une vidéo, voici le « rage-baiting », qui se traduit littéralement en français par « appât à colère » ou « manipulation par la colère ». Cette nouvelle pratique repose sur la publication de vidéos, mèmes ou posts intentionnellement provocateurs pour susciter des réactions émotionnelles fortes. Ce qui augmente leur visibilité sur les réseaux sociaux, rapporte la BBC.

“Trop belle”

Le média anglais donne comme exemple celui de l’influenceuse Winta Zesu, qui gagne sa vie grâce à cette méthode. En jouant un personnage délibérément irritant sur TikTok – un mannequin new-yorkais dont le plus grand problème est d’être “trop belle” – elle a généré des millions de vues et gagné 150 000 dollars en un an, grâce aux commentaires haineux qui alimentent l’algorithme des plateformes. « Chaque vidéo que j’ai publiée et qui a atteint des millions de vues est le résultat des commentaires haineux », explique la jeune femme de 24 ans.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Un attrait pour les contenus négatifs

Ce nouveau phénomène tire parti des biais psychologiques humains attirés par les contenus négatifs en ligne. Comme l’explique le Dr William Brady à la BBC, les émotions fortes comme la colère mobilisent l’attention, un mécanisme évolutif. Les créateurs de contenu exploitent ces émotions, d’autant que les plateformes rémunèrent en fonction de l’engagement (likes, commentaires, partages).

Inquiétudes et dérives

Cependant, cette pratique soulève des inquiétudes. Son impact peut être important : de la propagation de désinformations, à la normalisation de la colère, en passant par le désengagement des utilisateurs face à une surabondance de contenu toxique. Des tendances similaires ont d’ailleurs été observées lors des élections américaines, quand des contenus polarisants ont amplifié les divisions.

Certaines plateformes, comme TikTok et YouTube, mettent en place des règles pour lutter contre la désinformation, mais d’autres, comme X (anciennement Twitter), restent plus permissives. En réponse, une meilleure régulation des algorithmes pour limiter les effets délétères du rage-baiting sur les utilisateurs et la société devrait être rapidement instaurée.