Qui sera la prochaine pépite de la tech belge ?

Casier pour clés de voiture bloqué par éthylotest, méthanisation, impression d’images en 3D, distributeur à canettes sans déchets, culottes menstruelles chauffantes : cinq projets sont retenus pour la finale d’un concours pour étudiants-ingénieurs-entrepreneurs.

Il ne reste plus que cinq projets en course. Ils se disputeront la grande finale de Startech, concours organisé par l’incubateur technologique WSL, jeudi soir.

Peuvent participer : les universités et hautes écoles situées en Wallonie. Elles ont d’ailleurs fait un premier concours interne et sélectionné les projets envoyés en finale (au départ, on comptait plus de 500 étudiants participants). Ces cinq dernières équipes devront maintenant passer sous la loupe du jury professionnel. Il est notamment composé par Didier Leboutte (WSL), Jean-Pierre Di Bartolomeo (Wallonie Entreprendre), Philippe Lachapelle (Awex), Olivier Dupont (Lambda X), Fabrice Brion (I-care) et Stéphanie Gowenko (Xérius).

Les projets

Les jeunes entrepreneurs et ingénieurs proposent des projets très variés, avec des prototypes plus ou moins avancés. Metha-Start de la Polytech de l’Umons par exemple, se penche sur les déchets alimentaires générés dans les commerces locaux. Le projet se veut comme une boîte de consultance, pour transformer ces denrées en gaz produisant de l’énergie.

Ethylock, par les étudiants d’Henallux, veut lutter contre la conduite sous influence dans le milieu des mouvements de jeunesse. En arrivant dans un local, les personnes doivent déposer leurs clés de voiture dans un casier. Celui-ci se verrouille automatiquement. Pour le rouvrir, il faut monter patte blanche, c’est-à-dire souffler et ne pas dépasser le taux d’alcool autorisé. Le prototype existe et est fonctionnel.

Kiwo, d’EPL-UCL, est un distributeur de canettes sans déchets. Pour encore plus limiter l’impact sur la planète, le projet s’est associé à un fabricant de soda belge. Le protoype du projet n’est pas encore fonctionnel mais des démarches pour des tests sur le campus sont en cours.

PEACH de la FACSA de l’Uliège, est actif dans le domaine de la santé. Cette équipe propose une culotte menstruelle chauffante – la chaleur ayant un effet soulageant en cas de règles douloureuses. Une bande entoure ainsi le bas du ventre et du dos. Une telle solution existe déjà, mais ce prototype-ci (encore à développer) se veut plus fin et plus discret et devrait pouvoir être porté sous un vêtement.

Last but not least, ImmerSell d’HELMo Gramme à Liège propose l’impression d’images en 3D de produits vendus en ligne, pour les présenter aux clients. Le rendu serait « de qualité et léger ».

Récompenses

Le projet qui retient toute l’attention du jury pourra participer à une mission économique wallonne aux États-Unis et bénéficiera de rencontres avec des investisseurs. La médaille d’argent consiste en un bon de 1.000 euros donné par Wallonie Entreprendre, pour aider à la concrétisation du projet. Le troisième recevra un soutien en nature par l’un des partenaires de Startech, Xerius, I-Care et Lambda-X.