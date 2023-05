Quelques chiffres concernant la cybersécurité

Protéger les systèmes et réseaux informatiques et sécuriser ses informations personnelles sensibles contre les attaques numériques est le b.a-ba de la cybersécurité, que l’on soit particulier ou professionnel.

Le rapport annuel sur la cybersécurité de Proximus soulignait qu’en 2022, une entreprise sur trois aurait été confrontée à un ou plusieurs incidents de cybersécurité. Près de la moitié de ces incidents ont eu des conséquences financières et un tiers a empêché les collaborateurs d’effectuer leur travail. Dès lors le guide de la cybersécurité du courtier en assurance HelloSafe est une bonne piqûre de rappel : la cybersécurité, c’est l’affaire de tous.

Les pays et les secteurs les plus touchés

Le leader absolu en termes du nombre des cyberattaques subies est sans grande surprise le pays de l’Oncle Sam. Les États-Unis ont subi environ 45,95 % de cyberattaques. Il est suivi par la Chine, qui en subit environ 7,67 %. Dans le top 5, on retrouve également l’Allemagne (6,47 %), la France (4,60 %) et le Canada (3,57 %).

Dans l’Union européenne, détaille HelloSafe, les secteurs les plus souvent visés sont la finance, la santé, l’énergie et l’administration. Environ 24 % de toutes les cyberattaques sont dans le secteur de l’administration publique. Si ce secteur est la première cible des piratages informatiques, c’est parce qu’elle peut donner accès à des informations d’importance gouvernementale, souligne encore le courtier en assurances.

Viennent ensuite les fournisseurs de services numériques. Ce secteur correspond aux entreprises de plus de 50 salariés qui effectuent des activités dans le cloud. Les fournisseurs de services numériques subissent environ 13% du total des cyberattaques. Le grand public, ainsi que les banques, subissent environ 12% des cyberattaques chacun. Les entreprises et le secteur de santé les suivent dans ce classement.

Différents types d’attaques selon l’objectif poursuivi…

Il est évident que dans le monde où le numérique se développe à une vitesse incroyable tout le monde est susceptible d’être cyber attaqué.

Il existe plusieurs façons de dérober des données numériques. Parmi les types des cyberattaques les plus courantes, visant principalement des particuliers, on trouve en premier lieu le phishing. Cette attaque se présente souvent sous forme de courriers électroniques, parfois aussi via SMS, invitant les personnes à transmettre des informations telles que leur numéro de carte bancaire ou les accès à leur connexion… La meilleure solution est de ne pas y répondre.

Tout comme, on ne peut qu’inciter les internautes à ne jamais cliquer sur un lien envoyé par une personne qui nous est totalement inconnue. On ne sait jamais quel virus peut s’y loger et infecter ensuite les systèmes informatiques afin d’y causer dommages et pertes de données.

Les deux autres types d’attaques concernent sans doute plus les entreprises que les particuliers. Les attaques par ransomware, qui verrouillent les réseaux informatiques jusqu’au paiement d’une rançon, ou encore les attaques DDoS (déni de service distribué) qui visent à submerger un serveur web.