Philips Air Performer: un purificateur d’air pour préserver le bien-être intérieur

Philips lance l’Air Performer de la série 8000, un purificateur d’air bardé de capteurs et dopé à l’intelligence artificielle. Ce petit bijou de technologie combine sa forte capacité de purification avec des fonctions de refroidissement et de chauffage. De quoi remplacer votre chaudière et votre aspirateur ? Nous l’avons testé.

Depuis la crise du COVID, de nombreux constructeurs comme Samsung, Dyson ou LG, ont investi un nouveau pan de l’électroménager : l’hygiène de l’air. Alors que les ventilateurs conventionnels vous rafraîchissent à peine, un purificateur d’air va capturer les particules fines, les odeurs de cuisine, pollens ou bactéries aérosoles grâce à une ou plusieurs couches de filtration.

Éco-sobriété et intelligence artificielle

Encore plus efficace que d’ouvrir les fenêtres en grand (surtout quand on habite en ville), le purificateur d’air Philips Series 8000 assure de capturer toute la pollution domestique. Grâce à un système de filtration HEPA NanoProtect à trois couches, il élimine en profondeur les allergènes tels que le pollen, les poils d’animaux ou les acariens, ainsi que la poussière, les virus et les bactéries, même dans les grandes pièces de 70 mètres carrés. Un filtre à charbon actif élimine, quant à lui, les gaz nocifs, les odeurs désagréables et autres polluants volatiles. L’air est renvoyé dans la pièce seulement après être passé par ces deux “nettoyants”.

D’après le constructeur, il élimine 99,97 % des particules invisibles et 99,99 % des virus et des aérosols. Le must ? Grâce à ses capteurs et son IA, cet outil high tech va vous permettre de contrer les fortes chaleurs avec son option “clim”. A contrario, si la température de la pièce est trop fraîche, il peut réchauffer votre pièce en un tournemain grâce à la technologie céramique PTC, tout en étant particulièrement économe en énergie. La chaleur de la pièce peut aussi être réglée manuellement grâce à dix niveaux de chauffage.

À l’épreuve du test

L’installation est assez simple : il suffit de le brancher et de le coupler à votre smartphone grâce à l’application Philips Air+. Très complète, celle-ci permet non seulement de contrôler le niveau de qualité de l’air intérieur (PM 2,5, gaz, allergènes, température et humidité) et d’utiliser les fonctions de base de l’appareil, mais elle vous informe aussi de la qualité de l’air extérieur. En configurant l’appareil en mode “Auto+” et en le plaçant dans le salon (40 m²), nous avons pu ressentir une nette différence dans la qualité de l’air. Après 1 heure d’utilisation journalière, tout semble déjà plus frais et plus stérile. Résultat : on respire nettement mieux. Nous avons également testé la fonction ventilateur, et force est de constater qu’elle fonctionne presque aussi bien qu’une véritable unité de climatisation, peut-être parce qu’elle a été configurée à l’origine pour les grands espaces de vie. L’intelligence artificielle se charge de tout. L’appareil analyse les données relatives aux odeurs, la taille de la pièce et, grâce à la technologie « Self-Adaptive », il ne nettoie, ne refroidit et ne chauffe qu’en cas de besoin afin d’éviter toute consommation d’énergie inutile. tests à l’appui, une pièce de 40 m² se chauffe en à peine 6 minutes et plus efficacement qu’un radiateur traditionnel. Autre aspect pratique : son capteur de lumière détecte lorsqu’il fait sombre peut éteindre automatiquement l’éclairage, si vous disposez d’ampoules connectées Philips Hue.

Notre verdict

Avec le Air Performer, Philips signe un purificateur d’air 3 en 1 réellement intelligent, capable de rivaliser avec les produits de Dyson… nettement plus chers. Grâce à des capteurs avancés et des algorithmes intelligents, cet appareil n’agit que lorsque cela est nécessaire, évitant ainsi toute consommation d’énergie inutile. Ultra-silencieux et avec un design vraiment soigné, il s’intègre aussi facilement à votre salon ou votre chambre à coucher qu’une belle enceinte hifi. Pour vous assurer un bien-être du tonnerre, misez sur ce petit bijou de technologie capable de renouveler votre air grâce à son flux d’air réglable jusqu’à 350 degrés et de vous indiquer son taux de purification.