On a testé pour vous le Razr 40 Ultra: le premier smartphone pliant qui n’a pas besoin d’être déplié

Motorola revient sur le marché avec un appareil pliable doté d’un écran de couverture XXL. Entre élégance et touches d’innovation, le Razr 40 Ultra a-t-il suffisamment d’arguments pour faire plier Samsung ?

Samsung a beau régner en maître sur le marché des smartphones pliables, la concurrence le talonne. Oppo a récemment présenté son nouveau N2 Flip (un haut de gamme qui, sauf surprise, ne sera pas commercialisé en Belgique), OnePlus s’apprête à lui emboîter le pas et Motorola vient tout juste de lancer une nouvelle itération de son cultissime modèle Razr. Le dernier-né, baptisé Razr 40 Ultra, franchit un nouveau palier. En effet, Motorola se targue d’offrir un écran externe XXL, pour un usage facilité : 3,6 pouces – le plus grand actuellement sur le marché – contre un minuscule écran de 1,9 pouce sur le Samsung Z Flip 4. À partir de cet écran, les utilisateurs peuvent passer des appels, surfer sur Google Maps ou les réseaux sociaux, écouter de la musique, consulter leurs courriels et même faire des selfies sans devoir déplier l’appareil. Une première pour un appareil à clapet. Doté d’un design ultrafin et d’une configuration musclée, le Razr nouvelle version soutient-il la comparaison ?

Qu’y a-t-il sous le capot ?

Motorola a pourvu son nouveau fleuron d’un processeur à la hauteur de ses ambitions : un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Le Razr 40 Ultra est doté d’une batterie de 3 800 mAh et d’un système audio amélioré grâce au Spatial Sound et au Dolby Atmos. Comme son prédécesseur, le Razr version 2023 s’est équipé de deux modules photo. Le principal est muni d’un capteur de 12 mégapixels flanqué d’un objectif ouvrant à f/1,5. L’ultra grand-angle, lui, est de 13 mégapixels et profite d’un objectif ouvrant à f/2,2. Ouvrez le clapet et vous découvrirez un immense écran Oled de 6,9 pouces doté d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 165 Hz pour améliorer l’autonomie de la batterie. Lignes plus courbes, format un peu plus fin, le Razr de 2023 est aussi beaucoup plus premium que ses prédécesseurs. Sa charnière redessinée lui permet de se tenir debout sous plusieurs angles. Il est ainsi dorénavant possible d’utiliser l’appareil photo comme trépied pour un shooting ou de scinder l’écran en deux pour continuer à regarder une vidéo tout en échangeant sur WhatsApp.

À l’épreuve du test

À l’ouverture de la boîte, un détail interpelle : le Razr 40 Ultra possède son propre parfum. Développée par Motorola en collaboration avec les experts olfactifs de Firmenich, cette fragrance donne le ton : urbain, provoquant, épicé, genderless… C’est inédit pour un produit tech, mais l’unboxing devient soudain une expérience sensorielle.

Prise en main

Plier et déplier ce smartphone est une excellente surprise. À dire vrai, les fonctionnalités de l’écran externe sont parfaitement intégrées à la dalle interne. Dès que le Razr est ouvert, les applications exécutées sur la lucarne externe sont transférées sur l’écran interne. Et vice-versa. Avec un ratio de 22:9, l’écran principal est sans conteste la meilleure dalle pliable que nous ayons pu tester cette année. Discret, sans être complètement invisible, le pli sait se montrer presque imperceptible sous le doigt.

Qualité d’image

Côté photo, si on le compare avec le modèle de 2022, la définition du module grand-angle a été revue à la baisse, Motorola abandonnant sa définition de 50 Mpx. Ce recul sur le papier n’en est pas vraiment un dans les faits. Le rendu des couleurs est assez fidèle, mais le manque de piqué se fait ressentir, surtout face au niveau de détail proposé par le Z Flip 4 de Samsung. En vidéo par contre, le Razr 40 Ultra se défend très bien face à son rival direct avec une bonne stabilisation d’image en 4K. Plus intéressant, le module frontal de 32 mégapixels joue en la faveur du Razr 40 Ultra. Les clichés sont naturels, lumineux et fins. Surtout en mode portrait.

Autonomie

Si la charge rapide de 30 watts permet de faire le plein de 0 à 100 % en à peine plus d’une heure, le smartphone se place ici dans le bas du panier. En effet, plusieurs autres téléphones haut de gamme ont déjà commencé à offrir des recharges nettement plus rapides, y compris en 120W sur le Xiaomi 13 Pro. Dommage. Mais, chose rare sur un téléphone pliant, l’autonomie relevée à 14 h 52 min fait mieux que le Z Flip 4. La batterie tient une journée entière, même avec une utilisation intensive de l’écran.

Sécurité

Enfin, relevons un détail important : le fabricant a repris un grand nombre des fonctions de sécurité de ThinkShield, que l’on trouve sur l’excellent ThinkPhone et les portables Lenovo. L’application Moto Secure permet de bloquer les connexions WLAN dangereuses et de créer des dossiers spécialement protégés. Un atout sérieux à l’heure où les attaques et tentatives d’intrusion se multiplient.

Notre verdict

Par facilité, Motorola aurait pu se contenter de surfer sur la nostalgie du Razr, l’un des modèles phares des années 2000. Mais avec le Razr 40 Ultra, l’ex-roi du clapet entend bousculer le marché. Son logiciel propre et sans bavures est une bouffée d’air frais, et il offre la puissance et les performances que l’on attend d’un téléphone haut de gamme. Déplié, son écran est aussi large et confortable que celui d’un iPhone 14 Plus. En mode discret (fermé), sa lucarne de 3,7 pouces permet d’accéder à l’ensemble de ses applis. Même l’autonomie de la batterie a été revue à la hausse. Seules la charge sans fil limitée à 5W et le piqué des photos (un peu meilleur chez Samsung) pourraient s’avérer gênants. Mais en dotant le Razr 40 Ultra d’un nouveau mécanisme de pliage amélioré, d’un immense écran de couverture et d’une esthétique ultrafine, Motorola a tous les arguments pour faire entrer les appareils pliables dans le courant dominant.

Prix : 1.199 euros

Les + – Qualité de construction

– Design compact, léger et affiné

– Écran pliable d’excellente qualité

– Écran externe XXL

– Performances globales

– Autonomie améliorée

Les – – Charge « ultra-rapide » et sans fil pas si rapides

– Performances photo à améliorer

Ses concurrents directs

Oppo Find N2 Flip

Avec le Find N2 Flip, Oppo a créé une alternative convaincante au Galaxy Z Flip de Samsung. Avec un grand écran vertical sur la face avant, il permet d’accéder à des fonctions de reconnaissance vocale, à un affichage facile des notifications et quelques applis comme Spotify moyennant l’installation d’un widget dédié. Un beau tour de force, mais moins bien exploité que sur le Razr 40 Ultra.

Prix : 1.099 euros (indisponible en Belgique).

Samsung Galaxy Z Flip4

Sorti en août 2022, le Z Flip4 est la version la plus aboutie du smartphone à clapet chez Samsung. Ses atouts : une qualité de construction irréprochable, une autonomie confortable et une surcouche logicielle vraiment bien travaillée. Son successeur, le très attendu Z Flip5, devrait s’équiper d’un grand écran secondaire capable d’afficher des applications phares comme Maps ou YouTube. Il sera dévoilé cet été.

Prix : 1.079 euros.