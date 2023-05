On a testé la Meeting Owl 3: une caméra dopée à l’IA pour rendre vos visioconférences plus interactives

Le travail à distance présente de nombreux avantages, mais les réunions sur écrans restent souvent improductives. La Meeting Owl 3 vise à rendre vos visioconférences plus efficaces grâce à son haut-parleur à 360° et à sa caméra dynamique. Nous l’avons testée.

Dans le nouveau monde du travail, les réunions sont organisées à distance. Beaucoup d’entre nous se sont habitués à rester assis devant l’écran avec un casque allumé toute la journée, mais cela peut se dérouler autrement. Lorsque Owl Labs a lancé la Meeting Owl en 2018, sa lentille fish-eye innovante, son suivi intelligent du locuteur et son cadrage actif ont redonné du plaisir aux réunions vidéo. Le principal inconvénient était sa faible résolution de 720p, que la version Pro a fait passer à 1080p en 2020. La Owl 3 offre également une résolution de 1080p, mais ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalités.

Qu’y a-t-il sous le capot ?

Ce périphérique multifonctionnel est conçu pour connecter des équipes de travail distantes avec une expérience de réunion facile et sans stress. Il dispose d’une caméra à 360° de 1080p, de trois baffles à 360° et de 8 micros omnidirectionnels qui permettent à chacun d’être entendu dans un rayon de cinq mètres. L’appareil photo a une résolution de 1080p et une portée de 360 degrés. Vous pouvez donc placer la Owl au milieu de la table de réunion, et sa caméra fera automatiquement la mise au point sur les personnes qui prennent la parole. Il est équipé du même processeur Qualcomm Snapdragon 605 que la version Pro, mais le système intelligent Owl, qui gère les tâches de mise au point automatique, a été amélioré et un port micro-HDMI a été ajouté pour l’ajout d’un microphone d’extension en option. Compatible avec des plateformes telles que Zoom, Skype, Microsoft Teams et Slack, la Owl peut être connectée à un ordinateur portable via un port USB.

À l’épreuve du test

© pg

La Meeting Owl 3 offre une excellente qualité vidéo ainsi qu’un suivi et un cadrage des orateurs d’une rapidité impressionnante. Au cours des réunions, la Owl passe sans problème d’un orateur à l’autre, ajoutant d’autres personnes au fur et à mesure qu’elles parlent tout en conservant la vue panoramique en haut de l’écran. Il réagit rapidement aux voix, mettant environ deux secondes à passer d’un haut-parleur actif à un autre. La fonction intelligente d’écran partagé dynamique affiche les trois intervenants les plus récents et veille à ce qu’aucun participant à la réunion ne se sente exclu. Lors d’une petite réunion en table ronde, nous avons constaté qu’un niveau de volume de 50 % était largement suffisant et que les participants distants nous entendaient clairement, même lorsque nous nous tenions à trois mètres de la table. Dans les paramètres sonores avancés, vous pouvez régler le niveau de réduction du bruit et déterminer ce qu’il faut faire en cas de double conversation, c’est-à-dire lorsque des participants parlent en même temps. Vous pouvez afficher l’image panoramique à 360° et en définir le centre, faire en sorte que le présentateur soit suivi par la caméra et même définir une zone dite d’ignorance qui ne sera pas affichée.

Notre verdict

Il existe de nombreuses webcams, mais aucune ne fait de la vidéoconférence comme la Meeting Owl 3. Grâce au Owl Intelligence System – un logiciel propriétaire basé sur l’IA -, les fonctionnalités de cette caméra dynamique sont décuplées. Elle impressionne par sa capacité à présenter une vue panoramique à 360°, à diviser dynamiquement l’affichage principal pour montrer les trois derniers intervenants et à zoomer automatiquement sur la personne qui parle. Certes, elle est assez chère, mais la qualité vidéo, le suivi et le cadrage de l’orateur sont d’une rapidité impressionnante. L’essayer, c’est l’adopter.

Prix : 1.150 euros.

Ses concurrents directs

Epos Expand Vision 1

© pg

Le spécialiste de la vidéoconférence Epos (ex-Sennheiser Communication) fait une entrée remarquée avec sa première webcam personnelle. Tenant facilement dans la paume de la main, tout en se fixant solidement au sommet de l’écran, elle est performante sur tous les fronts : qualité audio, précision des couleurs et performances en basse lumière. Le tout, en 4K. Un must à prix mini.

Prix : 150 euros.

Poly Studio R30

© pg

Une solution 4K abordable et facile à utiliser pour les petites entreprises. La qualité vidéo et audio est très bonne et ses fonctions intelligentes de suivi des personnes et de cadrage ajoutent la touche professionnelle indispensable à vos réunions.