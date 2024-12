NRJ s’offre le pire cauchemar de Noël: 24 heures de Mariah Carey en boucle pour battre un record du monde

Si vous êtes allergique aux grelots de la chanson All I want for Christmas is you, surtout ne vous branchez pas sur NRJ Belgique. La radio à la panthère noire a en effet décidé de programmer le titre cultissime de Mariah Carey durant 24 heures, histoire d’entrer dans le Guinness World Records, le célèbre livre mondial des records.

Cette folie radiophonique a débuté ce jeudi 19 décembre dès 8 heures du matin et se terminera demain, à la même heure, avec une émission spéciale en public pour célébrer la fin de ce défi inédit. Certes, la chanson liée au film culte Love actually est le seul et unique titre diffusé pendant un jour et une nuit sur NRJ Belgique, mais avec toutefois quelques respirations verbales: les auditeurs sont invités à participer à ce challenge via des messages vocaux et des passages à l’antenne, entre quelques publicités et les fous rires des animateurs qui restent aux commandes de cette émission spéciale.

Du boycott à l’overdose

Pour le moins original, ce défi de NRJ Belgique est pourtant né d’un tout autre désir: celui de boycotter initialement la chanson All I want for Christmas is you des ondes de la radio ‘‘jeune’’ durant la période des réveillons. ‘‘Je suis un peu le Grinch de cette histoire, puisque tout a démarré par mon interdiction de diffuser ce titre sur NRJ pendant les fêtes, raconte Nicolas Fadeur, le directeur des programmes de NRJ Belgique. Toutes les radios le diffusent chaque année et nous voulions nous démarquer avec cette promesse: plus de 30 minutes de Hit Music Only en non-stop labellisée ‘Sans Mariah Carey’. Mais face au tollé des animateurs et des auditeurs, nous avons décidé de prendre le contre-pied complet: diffuser le morceau pendant 24 heures d’affilée et créer un record du monde !’’



Un joli coup marketing dont il faudra mesurer les effets en termes d’audience, mais qui n’aura au final pas de prise sur le succès planétaire de All I want for Christmas is you qui fête justement ses 30 ans cette année et qui aurait déjà rapporté près de 100 millions de dollars depuis sa sortie…