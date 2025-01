Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a annoncé jeudi la Switch 2, qui doit succéder en 2025 à la Switch, dans l’espoir de reproduire le succès de sa console phare, devenue la troisième machine vidéoludique la plus vendue de tous les temps.

“La Nintendo Switch 2, le successeur de la Nintendo Switch, sortira en 2025”, a indiqué l’entreprise japonaise dans un communiqué, accompagné d’une vidéo de près d’une deux minutes présentant les aspects techniques de la nouvelle console, tout en précisant qu’elle partagera plus de détails lors d’une diffusion en direct le 2 avril. On y voit notamment les célèbres manettes amovibles, les “Joy-con”, avec un mécanisme différent de la Switch, ainsi qu’un écran plus grand.

Aucune date n’a pour l’heure été précisée quant à la sortie effective de cette nouvelle console. Des événements de présentation seront par contre prévus dans plusieurs grandes villes, comme Paris, New York ou Tokyo, en avril et en mai.

Mario Kart 8 dévoilé

L’entreprise nipponne a également dévoilé durant cette vidéo de présentation quelques images d’un jeu de type Mario Kart. Le dernier épisode de cette série, “Mario Kart 8”, s’est vendu à plus de 64 millions d’exemplaires sur la première Switch.

Nintendo a par ailleurs précisé que la plupart des jeux de la Switch pourront être jouables sur sa successeure, une première dans l’histoire du constructeur japonais depuis la Wii U en 2012. Certains jeux ne seront toutefois pas rétrocompatibles, a-t-il été ajouté, sans autre précision.

Sortie en mars 2017, la Switch s’était vendue fin septembre 2024 à 146 millions d’exemplaires, ce qui en fait la troisième console la plus populaire de l’histoire du jeu vidéo derrière la PlayStation 2 de Sony et la Nintendo DS