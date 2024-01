Microsoft ajoute une touche dédiée à l’IA sur ses claviers

Microsoft a annoncé l’ajout d’une touche à son clavier Windows permettant d’activer directement son service Copilot, un assistant doté d’intelligence artificielle (IA). Il s’agit du premier changement apporté à ce dispositif depuis près de trente ans (1994).

Le bouton sera situé à droite de la barre d’espace.

Grâce à lui, les utilisateurs pourront bientôt générer plus facilement des images, rédiger des courriels, résumer des textes et ajuster les paramètres de l’ordinateur, par exemple, sur l’ensemble des applications web et de productivité de Microsoft.

Le géant technologique américain présentera cette nouveauté la semaine prochaine au salon technologique CES de Las Vegas. À partir de la fin février, la touche sera progressivement visible sur les nouveaux PC Windows 11.

Selon les analystes, l’introduction de PC dotés d’IA pourrait aider le marché des ordinateurs personnels à rebondir après son effondrement post-pandémique. Le cabinet d’études Canalys s’attend à ce que l’adoption de tels appareils s’accélère à partir de 2025.