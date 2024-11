L’union fait la force… touristique!

Dans une campagne de pub audacieuse, l’Ardenne et la mer du Nord oublient leur rivalité et s’unissent pour plus de visibilité. Objectif: mettre en lumière la richesse touristique de ces deux régions emblématiques pour attirer un plus large public et encourager surtout l’échange entre Wallons et Flamands.

‘‘Tu préfères l’Ardenne ou la mer du Nord ?’’ Cette question, on vous l’a posée au moins 150 fois. Et sans doute avez-vous longtemps hésité avant de trancher définitivement… pour autant que vous ayez tranché ! Car, à l’instar de nombreux Belges, votre cœur balance entre le littoral et les forêts ardennaises…

Or, ce cœur est justement au centre d’un visuel qui ose réunir l’inconciliable : les plages et l’Ardenne, le Côte et les châtaignes. A l’initiative de Westtoer (l’Office du tourisme de Flandre-Occidentale) et de FTPLux (la Fédération touristique de la Province de Luxembourg), cette nouvelle campagne entend mettre conjointement en avant les atouts de l’Ardenne et de la mer du Nord pour créer un puissant effet de levier.



‘‘La Côte belge et l’Ardenne sont deux destinations emblématiques de la Belgique, expliquent les députées provinciales Marie-Eve Hannard (Luxembourg) et Sabien Lahaye-Battheu (Flandre occidentale) qui soutiennent le projet. Elles ne se perçoivent pas comme rivales, mais comme des partenaires complémentaires qui peuvent se renforcer mutuellement.’’

Respect mutuel

Si le littoral attire de nombreux Wallons, l’Ardenne séduit tout autant un public flamand qui lui reste fidèle. Les deux régions entretiennent d’ailleurs de très bons contacts: certaines communes côtières et luxembourgeoises cultivent en effet une belle tradition de jumelage, notamment entre La Panne et La Roche, ou encore entre Nieuport et Durbuy. Un nouveau partenariat a donc été noué entre Westtoer et FTPLux pour renforcer encore cet esprit de collaboration et porter davantage le tourisme dans ces deux régions attractives, avec cette formule bilingue : ‘‘Soyez les bienvenus – Hartelijk welkom’’.

‘‘Plus que jamais, le respect mutuel et un message optimiste sont indispensables, concluent les députées provinciales Marie-Eve Hannard et Sabien Lahaye-Battheu. Cette collaboration dépasse les divisions pour s’axer sur ce que nous avons en commun.’’.

Un message à peine voilé aux politiques du nord et du sud du pays qui tardent à s’entendre pour former enfin un gouvernement, plus de 150 jours après les élections…