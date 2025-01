LN Radio dévoile une nouvelle identité

LN Radio, radio musicale du groupe IPM, dévoile ce lundi une nouvelle identité visuelle, un slogan remanié ainsi qu’un site et une application remodelés pour débuter 2025. La grille ne connaît par contre pas de grand bouleversement, dans l’objectif de fidéliser son public, a indiqué Lloyd Byloos, directeur marketing de la branche audiovisuelle du groupe IPM et directeur des programmes de LN Radio.

Passée de DH Radio à LN Radio en août 2022, la radio musicale du groupe IPM a cherché sa voie ces dernières années. De radio d’informations, la station a aujourd’hui pour objectif “d’accompagner les auditrices et auditeurs” à travers ses programmes musicaux et d’informations, indique Lloyd Byloos. “Les tranches musicales étaient délaissées, nous avons changé cela en septembre avec une animation des programmes de 06h30 à 20h00”.

Ce changement de cap se reflète également dans la nouvelle identité visuelle de la radio, créée avec le soutien de l’agence Nonante-Cinq. Le logo vert sur fond bleu se veut plus “moderne”. “Même si moderne ne veut pas forcément dire jeune. On peut être moderne pour une audience plus âgée”, pointe le directeur des programmes.

Marquer son ADN

Son nouveau slogan “Le meilleur de la musique” rappelle le mantra de la station, qui souhaite toucher les 45 ans et plus, grâce à un répertoire musical des années ’80 à aujourd’hui. Ainsi, si des synergies se poursuivront avec la chaîne télévisée LN24, comme avec l’émission LN Matin, LN Radio souhaite “marquer son propre ADN” autour de la musique et des infos.

La grille des programmes, grandement modifiée à la rentrée, n’est par contre pas bouleversée en ce début d’année. “Il y aura potentiellement des adaptations en septembre prochain, mais notre objectif est de continuer avec les équipes actuelles dans le futur. Nous souhaitons stabiliser la marque avec cette nouvelle identité”, conclut Lloyd Byloos.