L’intelligence artificielle taboue chez Apple

Apple a accompli un tour de force en présentant ses dernières nouveautés et innovations, y compris un casque de réalité virtuelle et augmentée ultra sophistiqué, sans jamais mentionner l’intelligence artificielle (IA) – la technologie désormais incontournable de tous les événements dans la Silicon Valley.

Depuis le lancement phénoménal de ChatGPT par la start-up californienne OpenAI l’année dernière, toutes les entreprises de la tech rivalisent sur le terrain de l’IA générative. Elles n’ont pas vraiment le choix: analystes, investisseurs et consommateurs se sont pris de passion pour ces programmes capables de produire du texte, des images et des vidéos sur simple requête en langage naturel.

Microsoft et Google ajoutent de l’IA générative à marche forcée dans leurs moteurs de recherche et logiciels de bureautique, pour séduire des utilisateurs ravis que des robots rédigent leurs emails et planifient leurs vacances. Et de nombreuses sociétés, de Snapchat à des banques et voyagistes, ajoutent des chatbots dernier cri à leurs services pour ne pas se faire distancer.

Mais Apple, voisin de Google et Meta (Facebook, Instagram), n’a pas évoqué une seule fois l’IA générative, ni même l’intelligence artificielle tout court, lors de sa conférence annuelle pour les développeurs lundi dernier. « Apple ignore la révolution de l’IA générative », a titré le magazine spécialisé Wired après l’événement.

Discrétion?

Non que le fabricant de l’iPhone soit étranger à l’intelligence artificielle, un concept vague qui recouvre de nombreuses technologies ni rares ni particulièrement complexes.

L’expression est critiquée notamment parce qu’elle évoque un futur de science-fiction où des machines conscientes et omniscientes prendraient le contrôle de l’humanité. Pour cette raison, certaines entreprises, dont TikTok et Facebook (Meta), déploient des innovations qui relèvent de l’IA sans forcément insister sur le terme. « Nous en intégrons dans nos produits bien sûr, mais les gens n’y pensent pas nécessairement comme de l’IA », a souligné le patron d’Apple, Tim Cook, lors d’une interview sur la chaîne ABC News cette semaine.

Plusieurs fonctionnalités mises en évidence lundi comportent en effet cette technologie.

Craig Federighi, le responsable des logiciels, a par exemple déclaré que des algorithmes de « machine learning » (apprentissage automatisé) allaient améliorer l’outil de correction automatique de l’orthographe. Il aurait pu expliquer que grâce à l’IA, le clavier va devenir moins borné quand un utilisateur veut écrire certains jurons communs, et aussi apprendre ses préférences et lui faire des suggestions. Mais il n’a pas mentionné les fameux algorithmes.

L’IA va aussi jouer un rôle majeur dans le premier casque de réalité mixte de la marque à la pomme, qui sera commercialisé à partir de 3.500 dollars l’année prochaine. L’ordinateur du Vision Pro sera en effet capable de générer un avatar numérique hyperréaliste de l’utilisateur qui le porte, grâce à des enregistrements vidéo de cette personne et des capteurs pour suivre les mouvements de la bouche et des mains en temps réel.

Ou retard?

Pour certains observateurs, le tabou de l’IA montre qu’Apple a perdu du terrain sur ses rivaux.

« Ils sont très en retard« , assure l’analyste indépendant Rob Enderle. Le succès de ChatGPT les a « pris par surprise », estime-t-il. « Je crois qu’ils pensaient que ce type d’IA n’allait pas arriver avant longtemps. (…) Maintenant ils vont être obligés d’acquérir une start-up dans le domaine ».

Les performances aléatoires de Siri, l’assistant vocal d’Apple, qui a été lancé il y a dix ans, donnent aussi l’impression que le géant californien a du chemin à rattraper. « Il est clair pour à peu près tout le monde qu’Apple a perdu en compétitivité avec Siri. C’est probablement le produit où le retard est le plus évident », commente Yory Wurmser, d’Insider Intelligence. Mais cet expert rappelle aussi que la firme est avant tout une société d’équipements informatiques. Les logiciels à base d’IA sont « un moyen d’améliorer l’expérience des utilisateurs plutôt qu’une fin en soi », pour Apple.

Selon Dan Ives de Wedbush, malgré le non-dit, la présentation du Vision Pro démontre le potentiel du groupe dans l’IA. « C’est la première étape au sein d’une stratégie plus large d’Apple pour construire un écosystème d’applications d’IA génératives » sur le nouveau casque, prédit-il.