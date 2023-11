Les six start-up d’Hexa à surveiller

Quand le start-up studio Hexa (eFounders) dévoile ses projets, tout l’écosystème franco-belge de la tech est à l’écoute.

Le start-up studio belge Hexa, mis en place par Thibaud Elzière et Quentin Nickmans, et qui vient chapeauter eFounders, continue sa mise en place. Hexa vient de dévoiler les créations de 2023… Elles sont au nombre de six. Un record pour le studio qui désormais regroupe 3 grandes entités : eFounders (le studio historique spécialisé en logiciel pour la gestion des entreprises), 3founders et Logic Founders, orientés respectivement Web 3.0 et fintech.

Et quand la galaxie Hexa se renforce, c’est tout l’univers de la tech qui l’observe. Car aujourd’hui, eFounders/Hexa est considéré comme l’un des studios d’où sortent les meilleures boîtes de la tech. En effet, plusieurs succès émanent de l’écosystème mis en place par Thibaud Elzière et Quentin Nickmans : Aircall, Front ou Spendesk… En 2021, le studio chiffrait à 2 milliards de dollars la valorisation des quelques 30 start-up fondées. Une valorisation qui a dû (solidement ?) fondre aujourd’hui étant donné le marché (très) à la baisse sur le créneau des boîtes tech.

Mais quand même, rares sont les réussites de cet ordre, surtout sur la scène belge. Et ce même si le studio, légalement installé à Bruxelles, développe certaines de ses start-up en France ou aux Etats-Unis… Aujourd’hui, plus rien ne semble arrêter Thibaud Elzière et Quentin Nickmans qui enchaînent les succès là où d’autres entrepreneurs se sont cassé les dents. Car des start-up studios ambitieux, on en a vu naître une série en Belgique ou ailleurs. Certains ont rendu les armes, comme Barefoot. D’autres vivotent, mais peinent à enfanter des projets qui décollent. Tout le contraire d’eFounders. Mais désormais, le secteur attend de voir si le studio parviendra à répliquer la dynamique dans les autres verticales lancées (fintech et Web 3.0). Alors les nouvelles boites de l’écosystème intéressent et seront à surveiller. Les voici.

Okko un logiciel SaaS qui rationalise les processus d’achat des entreprises, plaçant les employés au cœur du processus d’approvisionnement.

Catalog – La solution e-commerce pour les vendeurs B2B qui propose une suite de solutions pour rationaliser le processus de commande des entreprises.

RingX (nom définitif à valider) met en relation des professionnels pour des sessions de travail brèves et efficaces.

Kiosk qui permet aux entreprises d’utiliser WhatsApp en tant qu’équipe et d’exécuter des automatisations.

Tengo offre un accès centralisé à tous les appels d’offres publics français.

Riverflow permet aux entreprises d’exploiter les données de la blockchain de manière plus efficace.

Pour l’instant, la plupart des start-up créées en 2023 sont encore issues d’eFounders. A part Riverflow qui est née au sein de 3Founders, spécialisé dans le Web 3.

Mais Hexa explore actuellement deux idées ambitieuses pour de futures startups. Tout d’abord, « TopiX, » un nouvel outil de communication mobile-first pour les entreprises, combinant la simplicité de WhatsApp avec la puissance de l’IA. Deuxièmement, « GPTX, » une plateforme permettant de déployer l’IA générative à l’échelle de l’entreprise sans compromettre la confidentialité et la sécurité, répondant ainsi aux préoccupations croissantes des entreprises à travers le monde.