Les plus vieilles machines à filer du monde sont belges

Le moulin à ficelles, machine qui servait à entrelacer les fils pour les rendre plus résistants, et la mule-jenny, une autre machine à filer, que possède le Musée de l’Industrie de Gand sont les plus anciennes du monde, selon l’Institut royal du patrimoine artistique (Irpa) qui a analysé le bois dont elles sont constituées.

Personne ne sait plus comment elles sont entrées voici un siècle environ dans les collections du musée. La mule-jenny a révolutionné l’industrie de la filature au 19e siècle. Celle du musée n’est pas celle que l’ingénieur Liévin Bauwens a ramenée en fraude et en pièces détachées d’Angleterre peu avant 1800 mais serait, selon les chercheurs de l’Irpa, la première qu’il a construite avec son butin pour modèle.

Les risques encourus par l’espion industriel valaient, il est vrai, la chandelle: quelques années plus tard, sa filature occupait plus de 3.000 travailleurs, donnant ainsi le coup d’envoi de l’industrie cotonnière gantoise.