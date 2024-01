Les 10 innovations qui vont changer votre vie, selon le MIT

Comme chaque année, le célèbre MIT (Massachusets Institute of Technology) dresse sa liste des innovations de rupture qu’il voit, étant donné l’état d’avancement actuel de la tech, s’imposer dans les mois et années à venir. Les voici.

1. L’intelligence artificielle généralisée

Après l’année 2023, qui a connu l’explosion d’OpenAi et de son ChatGPT, popularisant au passage l’IA générative, la technologie devrait se généraliser, d’après le MIT. Il souligne que d’ores et déjà l’IA se retrouve dans toujours plus de produits. Google, Meta, Microsoft diffusent massivement cette technologie. Et on a pu encore le voir lors du récent CES: la plupart des fabricants d’appareils l’intègrent dans leurs sorties. « Jamais une nouvelle technologie de rupture, comme celle-ci, n’est passée, aussi vite et aussi fort, de prototype à de nouveaux produits, souligne le MIT. Même s’il est vrai qu’il faut encore lui trouver son sens… »

2. Les panneaux solaires

Dans cette période de transition énergétique et en vue de résoudre les défis climatiques, l’un de nos principaux atouts n’est autre que le soleil dont on peut capter l’énergie via les panneaux solaires. Le MIT note que ces derniers offrent une alternative de premier plan pour réduire l’émission de gaz à effet de serre, même si aujourd’hui une bonne partie des rayons, qui touchent les panneaux, ne sont pas convertis en énergie. L’Institut souligne que l’ajout de petits cristaux aux générations actuelles de panneaux pourrait en augmenter sensiblement l’efficacité.

3. La vision virtuelle d’Apple

On attend depuis longtemps qu’Apple prenne pied sur le créneau des casques virtuels, alors que Meta a déjà investi ce marché. Le casque de la marque à la pomme devrait sortir aux États-Unis le 2 février de cette année. Et, selon le MIT, même s’il est trop tôt pour savoir s’il trouvera son public, ce produit pourrait changer pas mal de choses. Le casque, qui ressemble à un masque de ski, est présenté, par la firme américaine, comme un ordinateur et non comme un casque. Une manière de se différencier de la concurrence. Il devrait permettre de voir la réalité et d’y adjoindre une couche d’applications… Le MIT observe cette nouveauté avec beaucoup d’attention, car si Apple réussit à l’imposer comme il a imposé l’iPhone et l’iPad, cette technologie pourrait faire naître un nouvel écosystème et… changer notre manière d’utiliser des ordinateurs.

4. Les médicaments contre l’obésité

Outre-Atlantique, l’engouement pour l’Ozempic fait couler beaucoup d’encre. Cet antidiabétique utilisé pour maigrir (car il réduit l’appétence pour des aliments gras) a séduit de nombreuses stars, qui admettent en consommer. Cet engouement a créé des pénuries dérangeantes pour les diabétiques. Sans compter les effets indésirables. Mais force est de constater que le créneau pourrait, selon le MIT, susciter la mise au point de nouveaux produits du genre, voire faire naître de nouveaux marchés… très lucratifs.

5. La géothermie 2.0

Dans ce contexte de défi climatique, beaucoup d’espoirs sont placés dans la géothermie. Elle offre, il est vrai, une solution énergétique de choix et avec une empreinte carbone réduite. Mais, il était difficile d’atteindre certaines profondeurs. Or, les nouvelles technologies de forage, permettant d’atteindre des profondeurs, jusqu’ici inatteignables, laissent penser qu’on pourra prochainement mieux exploiter la chaleur terrestre. C’est en tout cas l’avis du MIT qui intègre cette innovation dans sa liste des plus grandes innovations attendues.

6. Les Chiplets : mini-puces spécialisées

Il est de plus en plus difficile de réduire la taille des puces informatiques, et ce malgré la fameuse loi de Moore qui veut que leur taille diminue d’année en année, tout en offrant aux ordinateurs des puissances plus importantes. Cette loi a fait progresser l’informatique pendant des décennies. Mais cela semble de moins en moins possible. Les ingénieurs doivent désormais trouver de nouveaux moyens de rendre les ordinateurs plus rapides et plus efficaces. Les chiplets sont de petites puces spécialisées qui peuvent être reliées entre elles pour faire tout ce que fait une puce classique, et plus encore. Elles joueront un rôle majeur dans l’informatique quantique, l’IA, les téléphones portables… et pourraient chambouler pas mal d’industries où l’informatique trouvera encore mieux sa place.

7. Les traitements à base d’édition génétique

De nouveaux traitements, basés sur CRISPR, sont en préparation depuis des années. Concrètement, cela revient à se plonger dans le génome et à y faire des modifications en vue de traiter des maladies complexes et jusqu’ici incurables. Dans les dernières semaines de 2023, un traitement de Vertex a été le premier à obtenir l’approbation réglementaire au Royaume-Uni et aux États-Unis pour sa capacité à guérir la drépanocytose, une maladie potentiellement mortelle. Cela ouvre la voie à de nombreux nouveaux traitements. Et de beaucoup d’espoirs!

8. Les ordinateurs exascales

Les superordinateurs les plus rapides du monde peuvent désormais effectuer plus d’un exaflop de calculs (c’est-à-dire un 1 suivi de 18 zéros). Les nouvelles machines, capables de traiter des données scientifiques à cette vitesse, permettront aux scientifiques de réaliser des simulations plus sophistiquées du climat, de la fission nucléaire, des turbulences, etc. Ils joueront un rôle majeur dans le développement de la science, y compris la médecine et permettront à l’humain de trouver de nouvelles solutions à des problèmes complexes, d’après le MIT.

9. Le succès des pompes à chaleur

Rien d’innovant ? Du déjà vu ? Le MIT est convaincu du rôle des pompes à chaleur, et de leur technologie, pour l’avenir de la planète. Selon l’Institut, leur adoption à large échelle pourrait jouer un rôle important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Surtout que, malgré leur nom, elles peuvent tout à la fois servir à chauffer, mais aussi à refroidir des bâtiments. Le MIT observe que « les ventes ont augmenté dans le monde entier ; aux États-Unis, elles ont dépassé les chaudières à gaz pour la première fois. De nouveaux modèles fonctionnant à des températures plus élevées pourraient également contribuer à décarboniser l’industrie. »…

10. La fin de Twitter

Étrangement, le MIT pointe l’année 2023 chaotique de Twitter comme une des 10 innovations majeures. En effet, il soutient que le réseau social, racheté par Elon Musk, est en réelle perte de vitesse et que cela pourrait ouvrir la porte à de nombreuses nouvelles initiatives… À suivre.