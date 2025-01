Lena, la nouvelle influenceuse de TUI, 100% IA

Cette jeune femme n’existe pas. Et pourtant, c’est la nouvelle ambassadrice de l’organisateur de voyages TUI, complètement dopée à l’intelligence artificielle (IA).

Elle a le physique d’une influenceuse, le sourire d’une influenceuse, mais ce n’est pas une influenceuse. Du moins une influenceuse faite de chair et de sang. C’est un personnage virtuel nommé Lena et qui a pris vie grâce à l’intelligence artificielle pour mieux ‘‘guider’’ les consommateurs de voyages.

C’est le tour opérateur TUI qui a lui a donné naissance, il y a quelques heures à peine, pour rejoindre l’équipe existante de ses influenceurs et autres créateurs de contenu (bien réelle, celle-là), afin de ‘‘fournir aux vacanciers des informations plus pertinentes et récentes, plus rapidement’’ (sic).

Le message est clair : TUI veut tirer parti de l’acceptation croissante de l’IA parmi ses clients et surtout des nombreux avantages de cette technologie avec une Lena plus vraie que nature (merci le progrès). Cette nouvelle influenceuse dispose non seulement du don d’ubiquité (elle peut se rendre sur différents sites touristiques, en même temps, à la vitesse de l’éclair), mais elle réalise surtout des selfies parfaits, sans jamais tomber malade, ni souffrir du décalage horaire ou d’un quelconque accident de parcours.

IA, une certaine transparence

Pour donner vie à Lena, TUI a rassemblé un panel test composé de 2.000 personnes qui ont élu la nouvelle exploratrice parmi cinq profils disponibles. Les personnes interrogées ont apprécié les possibilités inédites offertes par Lena, mais ont toutefois suggéré de jouer la carte de la transparence: Lena doit clairement indiquer qu’elle est une IA sur son blog et dans ses publications sur Facebook et Instagram. ‘‘Lena ne remplace aucun de nos influenceurs actuels, mais elle constitue un complément précieux à notre équipe, explique Roosmarijn Quartier, directeur marketing & distribution support chez TUI. Avec elle, nous serons en mesure d’inspirer et d’informer nos clients sur les plus belles destinations de voyage encore plus rapidement et plus clairement.’’

Lena a pris vie grâce à l’agence de contenu Trojan Monkeys qui est responsable à la fois du développement et de la production de cette exploratrice IA unique en son genre. ‘‘En adoptant une IA comme Lena, les marques peuvent être plus réactives aux besoins de leurs clients, mais aussi les impliquer davantage, détaille Auke van Rossum de l’agence Trojan Monkeys. Il ne s’agit pas seulement d’une innovation technologique, mais aussi d’une évolution vers une expérience client plus dynamique’’.

Le résultat est bluffant et il ne fait aucun doute que, dans les prochaines semaines, la majorité de ses followers auront oublié que Lena n’est qu’une ‘‘simple’’ IA.