Le smartphone, un objet en quête de renouveau

Partout dans le monde, les ventes de smartphones sont en chute libre, mais de nouveaux modèles tentent de réinventer la donne: Nothing Phone (2) et ses glyphes lumineux, Galaxy Flip 5 et ses écrans flexibles, etc. Sera-ce suffisant pour convaincre les utilisateurs?

Chaque année, la rentrée est marquée par la sortie du nouveau smartphone Apple. 2023 n’échappe pas à la règle avec l’iPhone 15. Attendu par les aficionados de la marque à la pomme, il s’étale depuis quelques jours dans les boutiques et sur le site Apple. Comme chaque année, les consommateurs auront le choix entre plusieurs modèles, de différentes tailles, de différents coloris, avec des atouts techniques variables. Et un prix de départ à moins de 1.000 euros qui ne fera finalement pas autant polémique que prévu.

Polo gris, cheveux blancs, Tim Cook avait évidemment le sourire sur l’estrade du Steve Jobs Theater, à Cupertino, lors de la présentation de ce nouveau smartphone. Et comme tous les ans depuis sa prise de fonction en 2011, le CEO d’Apple a promis monts et merveilles de son iPhone, assurant qu’il s’agissait du smartphone le plus abouti de l’histoire de la marque américaine. Serons-nous tous autant satisfaits? Evidemment, non: chacun y trouvera l’occasion de s’extasier sur ceci, de pester contre cela, de regretter l’absence de ci et de se réjouir de l’arrivée de ça. Un “ça” qui pourrait d’ailleurs être la nouvelle connectique Apple, désormais raccord avec le très standardisé USB-C.

Photos en avant

Si les beaux clichés sont un passage obligé pour votre téléphone, vous craquerez en revanche sans faille pour cet iPhone 15 version Pro: outre un nouveau capteur 48 mégapixels (à la place du capteur 12 mégapixels sur l’iPhone 14), les équipes de Tim Cook ont doté l’appareil d’un zoom optique 3x. Les démos lors de la keynote laissent espérer des belles choses. Comme la possibilité de capturer en 24, 28 ou 35 mm avec le capteur principal et même jusqu’à 120 mm avec le capteur Telephoto de 12 mégapixels. Le mode nuit a lui aussi été amélioré grâce au Photonic Engine et au scanner lidar qui rend les visages plus détaillés et les contrastes mieux affirmés. Comme son grand frère Max, l’iPhone 15 Pro est boosté par la puce A17 Pro Bionic qui offre à la fonction vidéo une qualité quasiment irréprochable pour des enregistrements sur smartphone. Outre ses caractéristiques photo haut de gamme, il embarque le nouveau bouton Action qui offre neuf options de personnalisation pour un raccourci en appuyant quelques secondes dessus (on a opté pour l’ouverture de l’appareil photo, la torche étant notre deuxième option).

Nothing Phone (2) Ses gammes de codes lumineux offre un potentiel énorme. © photos: pg

Mais si jadis Apple donnait le ton au reste de la planète tech, les innovations s’arrêtent là. Pour le reste, un iPhone reste un iPhone. Et il n’y a là plus rien d’une «révolution». Devenu un objet ordinaire, omniprésent, le smartphone ne fait en effet plus vibrer. D’aucuns lui augurent une mort certaine d’ici cinq à dix ans. Les premiers signes sont déjà apparents: après des années d’euphorie, les ventes de smartphones s’effondrent, avec une baisse de 14% d’année en année. En 2022, c’est 1,2 milliard d’appareils qui se sont vendus en moins que l’année précédente. Et au deuxième trimestre 2023, les ventes de smartphones ont baissé de 1% en glissement mensuel, de 5% en glissement trimestriel et de 8% d’une année sur l’autre, selon le dernier rapport de Counterpoint Research.

Pour ce cabinet de recherche, “le marché mondial des smartphones a largement dépassé sa phase de croissance rapide, avec l’allongement des cycles de remplacement des consommateurs, et l’émergence d’un marché du reconditionnement plus mature pour les smartphones, en particulier pour le segment d’entrée à milieu de gamme, qui représente le volume plus important”. Le smartphone est-il donc devenu un objet en voie de désuétude? A force de tout miser sur les qualités photographiques de leurs appareils, les fabricants sont-ils tombés en panne d’inspiration? “Avec des modèles d’entrée et milieu de gamme qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau ou qui se parent de technologies de plus en plus premium, le consommateur est moins enclin à changer de téléphone. S’il doit débourser de l’argent, c’est pour un appareil capable d’offrir une nouvelle expérience”, analyse Julie Arsac, porte-parole de DxOMark, laboratoire d’analyse indépendant qui teste les smartphones avec des protocoles scientifiques. Dans ce marasme économique, le segment des smartphones premium est le seul à connaître la croissance, malgré un faible volume de ventes. Une tendance qui profite à Apple et à Samsung, mais aussi à de nouveaux fabricants capables de faire la différence.

Des idées lumineuses

Alors que des entreprises avec des moyens colossaux se cassent les dents depuis des années (Nokia, Sony ou… LG qui a fini par jeter l’éponge), une jeune start-up basée à Londres entend ainsi sortir le smartphone de sa léthargie. Carl Pei, cofondateur de OnePlus et enfant terrible de la tech, a fait un pas de géant en quittant son entreprise pour créer Nothing. En seulement deux ans, la start-up venue de nulle part a vendu 1,5 million d’appareils, compte 450 employés et vient de lever 96 millions d’euros pour poursuivre sa croissance.

Sa stratégie: être perçue comme une marque haut de gamme mais avec des prix du segment moyen. Ses secrets: se concentrer avant tout sur le design et l’expérience utilisateur plutôt que sur la technique. Un pari audacieux mais réussi grâce à un travail ciblé sur le marketing et l’image de marque. Pour attirer l’attention, l’entreprise a développé dès le premier modèle ce que l’on appelle le “Glyph”: des éléments de led disposés en bandes sous la face arrière, en verre transparent, de l’appareil. “Les smartphones et la technologie, en général, sont devenus ennuyeux, confie le fondateur de Nothing. Avec le Glyph, on propose un nouveau code lumineux qui remplace une partie des notifications et agit comme un complément à la sonnerie. En cas de messages ou d’appels entrants, le téléphone sonne, vibre et clignote de manière très originale. Les leds s’allument et vous pouvez même assigner une sonnerie visuelle à vos contacts ou vos applications. Résultat: vous ne devez plus regarder aussi souvent l’écran de votre smartphone”. Exemple très concret: vous recevez un message sur WhatsApp et votre smartphone clignote alors qu’il est en mode silencieux. Première interpellation visuelle. Puis le led supérieur reste allumé afin de vous rappeler à son bon souvenir. Malin et beaucoup moins intrusif qu’une notification sur l’écran.

IPHONE 15 Un très bel appareil photo, mais sans révolution. © photos: pg

Grâce à cette invention, le Nothing Phone (1) est devenu un produit phare, créant la surprise dans un secteur inondé de clones. Un an après ses débuts, l’entreprise de Carl Pei vient de lancer son second smartphone sur le marché, le Nothing Phone (2), vendu à partir de 679 euros. Pour ce modèle, la jeune marque conserve une grande partie du design, notamment un dos translucide et son éclairage à base de leds. Mais il est amplifié puisque l’on passe de 12 à 33 zones de leds, offrant une personnalisation plus importante dans ce qu’il est possible d’afficher, comme un minuteur, la puissance du volume sonore, le niveau de batterie, etc.

Comment Samsung veut fermer le clapet d’Apple Jusqu’ici, les téléphones à écran flexible étaient perçus – à tout le moins, en Europe – comme une simple prouesse technologique. Désormais à maturité, ils sont en train de conquérir le marché. Lancé cet été, le Galaxy Z Flip 5 de Samsung se profile déjà comme le best-seller de l’année. Le concept n’a pas changé depuis le début: le téléphone se replie en deux comme on le faisait à l’époque avec les “téléphones à clapet”, mais il est encore plus compact une fois plié (15,1 mm d’épaisseur). Et dans la poche, il offre la sensation d’être enfin libéré d’un gros pavé. De plus, son écran externe est désormais plus grand (3,4 pouces) et plus lisible. Ce deuxième écran est conçu de manière à donner accès à certaines commandes du téléphone sans avoir à l’ouvrir: appareil photo, lecture musicale, agenda, messagerie, puis quelques autres applications et jeux. Comme cet affichage est de dimension plus modeste, on l’utilise plus sobrement. Samsung, qui s’y connaît en matière de téléphonie mobile, n’a pas oublié le détail le plus simple à propos de son téléphone: quand il sonne, on l’ouvre pour répondre puis on le referme pour mettre fin à la conversation. Et rien que ça, c’est grisant. Aucun autre téléphone intelligent ne fait la même chose. Pas même celui d’Apple…

Et il y a désormais plus: Nothing a ouvert ce Glyph aux applications tierces, à commencer par Uber. L’arc de cercle supérieur se transforme en jauge qui diminue lorsque le conducteur Uber s’approche du point de prise en charge. L’effet est saisissant et le potentiel énorme puisque d’autres applications devraient bientôt proposer leurs propres messages lumineux dans les mois à venir. Ecran, puce, capteurs photo… tout grimpe d’un cran sur cette nouvelle itération, beaucoup plus mature et haut de gamme. La partie logicielle a quant à elle été repensée de fond en comble, avec un Nothing OS 2 développé en interne et qui bouscule totalement la manière d’utiliser Android. Des arguments forts pour ceux qui veulent un téléphone qui sort du lot.

L’expérience PC dans sa poche

Sans l’ombre d’un doute, Nothing propose l’un des smartphones Android les plus originaux et rafraîchissants de ces dernières années. Mais il n’est pas le seul. En plus d’avoir ravivé la flamme des smartphones à clapet avec son excellent Razr 40 Ultra, Motorola a récemment sorti le ThinkPhone, un véritable smartphone professionnel fabriqué en partenariat avec le constructeur de PC Lenovo. Avec un design qui reprend le style classique des laptops ThinkPad et un boîtier en aluminium de qualité aéronautique (189 grammes), le ThinkPhone prend en charge le déploiement et la gestion d’entreprise via des outils personnalisés tels que Moto Device Manager. Les services informatiques apprécieront également le fait que, outre les protections habituelles offertes par Android 13, ce téléphone comprend un module de sécurité matériel appelé Moto KeySafe. Ce module isole les clés de cryptage et autres informations de sécurité de la mémoire principale, ce qui les rend beaucoup plus difficiles d’accès pour les pirates. Autre atout: les utilisateurs du ThinkPhone peuvent tirer parti de l’intégration de Windows 365 en diffusant l’expérience Windows directement depuis leur smartphone sur un écran externe plus grand, en le connectant simplement à un câble USB-C et à un clavier ou une souris Bluetooth.

Par ailleurs, grâce à la touche “Red Key”, les utilisateurs peuvent accéder instantanément à la fonction Push-to-Talk (PTT) pour communiquer avec des équipes ou des départements spécifiques via les canaux Microsoft Teams, à la manière d’un talkie-walkie. Qui a dit qu’en 2023 tous les smartphones devaient se ressembler?