Le réseau 5G déployé à Bruxelles à partir de septembre

Le réseau 5G sera accessible à Bruxelles à partir de septembre, rapporte samedi L’Echo et De Tijd. Après plus de six mois d’adaptations législatives, les antennes de la capitale pourront enfin prochainement émettre en 5G.

« Les arrêtés exécutifs sont finalement passés au Moniteur belge, fin juin », déclare Aurélie Czekalski, parlementaire MR à la région bruxelloise, qui suit de près le dossier. Ce cadre était indispensable pour permettre aux opérateurs de se lancer.

Permis pour l’exploitation

Les différents opérateurs qui disposent d’un réseau (Orange, Telenet-Base et Proximus) ont désormais la possibilité de demander à Bruxelles Environnement les permis pour l’exploitation d’antennes 5G. L’institution dispose alors de huit semaines pour donner sa réponse.

Une fois le fameux accord obtenu, il ne restera plus qu’à effectuer l’adaptation technique des antennes, déjà utilisées pour le réseau 4G. La mise à niveau, assez simple, peut se faire en quelques jours.

En pratique donc, les premières antennes 5G à Bruxelles devraient être allumées durant le courant du mois de septembre. Le déploiement se fera ensuite progressivement, en commençant par les zones les plus denses.