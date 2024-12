En 2012, alors que Facebook atteint un milliard d’utilisateurs, l’entreprise se trouve confrontée à un défi majeur : une croissance fulgurante qui dilue sa vision initiale. Pour remédier à cela, Facebook prend une décision audacieuse : condenser son histoire, ses valeurs et son éthique dans un Petit Livre Rouge destiné à ses employés. Longtemps introuvable, l’ouvrage est désormais disponible dans son intégralité en ligne.

Le livre, conçu par Ben Barry, un designer travaillant pour Facebook, est un véritable manifeste de 148 pages mêlant illustrations pop-art, e-mails professionnels et aphorismes. A l’époque, il reflétait l’ethos de Facebook : « briser les choses, penser en grand et agir vite ». Le livre visait à rappeler aux employés : « Voici qui nous sommes. Voici pourquoi nous existons ». Distribué en interne, ce Petit Livre Rouge était bien plus qu’un simple document. Il s’agissait d’un moyen de maintenir une culture forte et une identité cohérente au sein de l’entreprise en pleine explosion.

Une œuvre artistique au service de la vision de Facebook

Au fil des années, ce livret est devenu un objet rare. Très peu d’exemplaires physiques subsistent, et les versions numériques qui circulaient jusqu’à présent étaient souvent de mauvaise qualité. Cela a changé récemment grâce à Matthew A. Parkhurst, un ingénieur de Facebook passionné par ce projet. Après des années de recherches sur eBay, Parkhurst a finalement mis la main sur un exemplaire en bon état du livre.

Il a pris l’initiative de le numériser en utilisant un scanner professionnel de haute qualité, explique-t-il sur son blog. Grâce à ce travail méticuleux, Parkhurst a pu créer la version numérique la plus qualitative jamais disponible du Petit Livre Rouge du réseau social.

Le pouvoir des récits

Pour Parkhurst explique : “Ce n’est pas juste un scan d’un livre. C’est une preuve du pouvoir des récits. Les récits créent des convictions. Ils transforment des inconnus en coéquipiers, des équipes en mouvements, et des mouvements en entreprises capables de changer le monde.”

Ce Petit Livre Rouge, désormais accessible en ligne, constitue un témoignage fascinant de la manière dont Facebook a cherché à préserver et à diffuser sa culture d’entreprise face à une croissance spectaculaire. Pour tous ceux qui s’intéressent à l’art de maintenir une identité forte dans une entreprise en plein essor, cette œuvre éclectique est désormais disponible pour une consultation en haute qualité. Le livret de 148 pages est téléchargeable en PDF via ce lien.