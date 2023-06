Le marché des smartphones poursuit sa chute

La vente des smartphones diminue d’année en année.

En 2022, le marché des smartphones avait déjà connu une année noire avec une chute de plus de 11,3% des ventes, soit 1,2 milliard d’appareils au total. Une déconvenue qui a laissé de nombreux fabricants avec des stocks inattendus. Les choses ne s’arrangent pas en ce début 2023 avec, au premier trimestre, un plongeon de 7% (280 millions de smartphones) par rapport au trimestre précédent déjà pas bien gaillard (302).

Sur un an, la chute est encore plus impressionnante: -14%! L’inflation et le contexte économique pèsent sur les consommateurs qui conservent leur téléphone un peu plus longtemps que d’habitude. Les prévisions sur le reste de l’année tablent sur une baisse générale de 5%. Selon les experts, ce n’est qu’en 2024 et la généralisation de la 5G, que la croissance devrait faire son retour. Au niveau des marques, sans surprise, les chinoises s’effondrent en raison d’un marché interne très déprimé. Samsung (leader du marché avec 21,6% des ventes) et Apple (deuxième avec 20,7%) s’en sortent bien. Ils perdent des volumes mais se rattrapent grâce à leur stratégie de premiumisation.