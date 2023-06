Avec mydata.belgium, le citoyen peut désormais voir qui a consulté ses données

Le citoyen peut désormais se rendre sur le site mydata.belgium.be pour voir l’autorité ou l’institution qui a reçu ses données ainsi que l’identité de l’autorité ou de l’institution qui les a envoyées, soit la source.

Le secrétaire d’État à la Digitalisation et à la Protection de la vie privée, Mathieu Michel, en collaboration avec le SPF Stratégie et Appui (Bosa), veut mettre en place une communication plus transparente autour de l’utilisation de données personnelles par les administrations belges avec la troisième phase de l’Opération Transparence lancée mardi, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse.

Concrètement, le citoyen peut désormais se rendre sur le site mydata.belgium.be pour voir l’autorité ou l’institution qui a reçu ses données ainsi que l’identité de l’autorité ou de l’institution qui les a envoyées, soit la source. La catégorie des données ainsi que la date de consultation sont également indiquées. Pour l’instant, seules les données qui passent par l’intégrateur de services fédéral, le Bosa, sont consultables. Les consultations qui ne transitent pas par l’intégrateur et les consultations dans le cadre d’une enquête judiciaire ou policière ne sont donc pas reprises.

Portefeuille numérique du citoyen

Pour le secrétaire d’État, cette opération s’inscrit dans une volonté de confiance entre le citoyen et les administrations autour de l’utilisation des données. « Nous avons la conviction que cet état d’esprit va s’étendre au-delà des intégrateurs services », explique le libéral. L’opération est également une fonction du portefeuille numérique du citoyen, qui reprend toutes ses données et qui devrait voir le jour à la fin de l’année, tout comme la dernière étape de l’Opération Transparence, entamée il y a deux ans.

La première étape de l’Opération était un cadastre des données, la deuxième, une liste des sources authentiques et la troisième lancée mardi, un rapport permettant de voir qui a consulté les données et quand. La quatrième et dernière permettra au citoyen d’avoir un aperçu de ses données personnelles présentes dans différentes sources authentiques et la raison pour laquelle elles y sont conservées.