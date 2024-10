Le “boss” de TikTok est l’homme le plus riche de Chine

Le fondateur de ByteDance, maison mère de TikTok, devient l’homme le plus riche de Chine. Quelle est sa fortune ? Et qu’est-ce que les chiffres nous disent sur l’économie chinoise ?

Zhang Yiming, fondateur et président de ByteDance, la maison mère du réseau social TikTok, est désormais l’homme le plus riche de Chine. Avec l’équivalent de 49,3 milliards de dollars à son actif, il détrône le patron de la compagnie d’eau potable Nongfu Spring, Zhong Shanshan. Ce dernier occupait la première place depuis trois ans, mais sa fortune a glissé à 47,9 milliards de dollars cette année (-24%).

Pour Zhang, âgé de 44 ans, c’est une première. Il y a un an, il occupait encore la cinquième place de la liste établie par le Hurun Research Institute. Ce sont les bons résultats de l’entreprise, qui n’est d’ailleurs pas cotée en bourse (un bénéfice en hausse de 30% en un an), qui propulsent Zhang à la tête du classement.

En troisième place, on retrouve Pony Ma Huateng, CEO du géant numérique et du jeu vidéo chinois Tencent. Il perd une place malgré une croissance de sa fortune. Elle gagne 13% pour atteindre 44,4 milliards de dollars. Ce qui montre qu’après deux-trois années difficiles pour la tech chinoise, dans un contexte de serrage de vis politique, les choses commencent à s’améliorer.

Les quatrième, cinquième et sixième place sont occupées par respectivement :

Colin Huang de la plateforme de commerce en ligne Pinduoduo, maison mère de Temu (sa fortune perd 9%)

He Xiangjian de Midea (électroménager et climatisation)

Zeng Yuqun du géant des batteries pour véhicules électriques CATL.

Baisse du nombre de milliardaires

Sinon, le nombre de milliardaires, ainsi que leur fortune collective, est en baisse. Il y a 1.094 individus dont la fortune excède la barre des 5 milliards de yuans (700 millions de dollars). C’est 147 personnes de moins qu’il y a un an (-12%). Ils possèdent ensemble l’équivalent de 3.000 milliards de dollars ; une baisse d’un dixième en un an.

Le nombre de milliardaires en dollars baisse de 142 individus, à 753 personnes. En 2021, ils étaient encore 1.185.

“La Hurun China Rich List s’est réduite pour la troisième année consécutive, ce qui est sans précédent, car l’économie et les marchés boursiers chinois ont connu une année difficile”, selon l’institut de recherches. Le haut de la liste comprend des personnes actives dans la tech ou l’énergie et qui étendent leur business dans le monde entier (comme TikTok ou Temu). Et non plus par des magnats de l’immobilier. “Les histoires des personnes figurant sur la Hurun China Rich List racontent l’histoire de l’économie chinoise”, en déduit l’institut.