L’Apple Watch va-t-elle vraiment disparaître avant Noël ?

En raison d’un litige perdu face à une entreprise de santé médicale l’accusant d’avoir utilisé sa technologie dans ses montres connectées, Apple annonce le retrait des derniers modèles de montres. Une mauvaise nouvelle ? Oui, mais à tempérer, car il s’agit d’un retrait tout relatif…

C’est ce que l’on peut appeler un trompe-l’œil. Depuis quelques heures, la nouvelle fait le tour du Web et alimente les conversations des addicts de la marque à la pomme : Apple retirerait son Apple Watch de la vente. En cause : une ordonnance de la Commission américaine du commerce international (ITC) concernant un litige par rapport à un brevet portant sur ses montres connectées contenant la fonction de mesure d’oxygène sanguin.

41 milliards de revenus

Une sacrée décision alors que le marché des montres connectées représenterait pas moins de 17 milliards de dollars par an pour Apple (au sein des quelque 41 milliards de dollars de revenus dans sa division wearables and accessories).

Si l’annonce est tonitruante à quelques jours de Noël, il convient quand même de relativiser quelque peu l’information. D’abord, parce que cela concerne essentiellement les modèles « Serie 9 » et « Ultra 2 ». Certes, ce sont les plus populaires et les plus récents, mais ils ne représentent pas 100% des ventes aujourd’hui. Et puis surtout, ce n’est qu’aux Etats-Unis qu’Apple s’apprête à retirer ses produits de la vente. Et encore, pas partout : d’après 01Net, ce ne serait que dans ses propres boutiques et sur son site Web. Les montres continueront d’être vendues dans les Walmart, Best Buy et chez tous les revendeurs tiers qui commercialisent ces produits… Sans compter qu’en annonçant le retrait quelques jours avant qu’il ne soit effectif, cela permet aux plus mordus de se diriger au plus vite vers les boutiques. En effet, la vente en ligne (sur son propre site américain) ne sera arrêtée que jeudi tandis que les boutiques retireront ces modèles d’ici le 24 décembre…

Parade logicielle

Par ailleurs, il semble que les développeurs d’Apple s’affairent actuellement pour trouver une parade logicielle permettant de changer la manière dont la montre analyse la pression sanguine et, ainsi, ferait en sorte que les montrent ne violeraient d’aucune manière d’autres brevets.

Pour rappel, c’est la firme de technologie médicale californienne Masimo qui s’oppose à Apple. Elle est à l’origine d’une technologie de capteurs qui permettent de mesurer le taux d’oxygène dans le sang. En octobre, elle a obtenu gain de cause devant l’Agence fédérale américaine du commerce pour vol de technologie après avoir déposé plainte en 2021. C’est depuis son modèle « Serie 6 » de son Apple Watch que le marche à la pomme intègre ce genre de capteurs dans ses montres. Mais Apple nie toute mauvaise intention et toute violation des droits de Masimo. La société déclare tout faire (juridiquement et techniquement) pour continuer à proposer ses montres.

Si l’impact réel de ce retrait sur les chiffres de ventes de la firme de Cupertino reste difficile à évaluer à ce stade, les investisseurs affichent quelques craintes. A l’annonce du retrait, le cours du groupe de Cupertino a chuté de 1,6 %… tandis que celui de son rival prenait pas loin de 6%.