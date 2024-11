La presse belge en forme, Roularta aussi

Dans un environnement numérique globalisé et de plus en plus menacé par les ‘‘fake news’’, la dernière étude du Centre d’Information sur les Médias (CIM) rassure et redonne même confiance aux titres de presse locaux.

C’est une nouvelle réjouissante pour les entreprises de presse et la pluralité des opinions. Dans sa toute dernière étude Belgian Publishing Survey réalisée de juin 2023 à mai 2024 (8.030 personnes interrogées), le Centre d’Information sur les Médias (CIM) révèle qu’au moins un Belge sur deux (56 %) consulte chaque jour une marque de la presse quotidienne et que trois citoyens sur quatre ou presque (72 %) lisent un magazine chaque semaine.

Mieux encore : de manière plus générale, 94 % des Belges affirment consulter chaque mois au moins une marque de presse, que ce soit en version papier ou en format numérique. Dans cette option plus digitale, le smartphone est le moyen le plus largement utilisé (52%) pour consulter les marques de presse (PDF, site web ou application mobile), suivi de l’ordinateur portable (21%), de la tablette (14%) et de l’ordinateur de bureau (13%).

Titres en forme

Du côté de la presse quotidienne francophone, Sudinfo reste le média le plus lu avec presque un million de lecteurs (996.600 exactement, soit un léger recul de 1%), suivi du Soir avec quasi 800.000 connectés (797.600 lecteurs, soit +7,7%), de La DH avec 620.000 fans (soit +7%), de L’Avenir avec près de 600.000 lecteurs (595.400 exactement, soit +6,4%) et de La Libre (402.500 lecteurs, soit -3,3%).

Du côté des hebdomadaires et des mensuels, le groupe Roularta renforce sa position sur le marché avec d’excellents chiffres d’audience. Avec une portée de 3,7 millions de lecteurs sur une large gamme de publications, Roularta confirme en effet son rôle de leader dans le paysage médiatique belge, selon la dernière étude du CIM. En Flandre, De Zondag reste le premier hebdomadaire avec plus de 1,3 million de lecteurs, tandis que les féminins Libelle et Femmes d’Aujourd’hui atteignent ensemble presque 1,3 million de Belges chaque semaine.

Trends Tendances en croissance

Le segment business du groupe Roularta continue également de se développer positivement. Ensemble, les titres de référence Trends (côté flamand) et Trends-Tendances (côté francophone) affichent une croissance de 7,6 % et atteignent plus de 300.000 lecteurs. La publication spécialisée Data News progresse également de quasi 12% et compte désormais plus de 72.000 lecteurs.

‘‘Depuis le lancement des packs ‘Mes Magazines’ qui offrent un accès numérique à 30 marques de magazines pour toute la famille, le temps de lecture numérique de nos abonnés a considérablement augmenté, se réjouit Xavier Bouckaert, CEO du groupe Roularta. Ils passent désormais deux fois plus de temps à lire des articles, tant sur le site web que dans l’application Mes Magazines. Cette tendance positive illustre la réussite de la digitalisation de notre offre et l’engagement croissant de nos lecteurs. Un fait marquant est que les utilisateurs du pack Libelle lancé cet été consacrent 60 % de leur temps de lecture aux autres titres du pack.’’