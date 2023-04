La maturité numérique des pouvoirs locaux wallons s’améliore mais il reste du travail

L’Agence du Numérique (ADN) wallonne a dévoilé lundi le baromètre 2022 de la maturité numérique des pouvoirs locaux. Des progrès sont constatés mais il reste du travail à fournir.

Les mieux armés en matière de numérique sont les provinces avec un score de maturité de 68, devant les communes (54) et les CPAS (45). On constate donc que les plus petites entités restent en retard.

Le bât blesse notamment en matière de stratégie numérique et des services en ligne fournis via les sites web des entités ou les e-guichets. En outre, le numérique n’est perçu comme une réelle opportunité que par une petite moitié des responsables informatiques. Ce sont dès lors seulement 43% des pouvoirs locaux qui indiquent qu’ils se numérisent en continu. Néanmoins, 9 communes sur 10 et deux tiers des CPAS incluent la numérisation comme une des priorités dans leur plan stratégique transversal.

Le frein le plus important reste le manque de budget, suivi par le manque de ressources humaines informatiques.

Guichets électroniques

En matière de cybersécurité, 20% des entités ont connu au moins un incident au cours des deux années écoulées. Ce taux est nettement plus élevé lorsque les organisations sont de plus grande taille: 40% des provinces et 62% des grandes villes sont concernées. Il apparait notamment que 60% des administrations n’ont pas, pour l’heure, de plan de continuité pour rétablir les services en cas d’incident majeur impactant les ressources critiques. Dans ce contexte, le processus de modernisation des infrastructures via la centrale d’achat wallonne s’avère une priorité, au même titre que la migration systématique des données vers un cloud.

Parallèlement, l’intégration des guichets électroniques avec les autres systèmes informatiques doit être renforcée pour en réduire le coût, fluidifier les procédures et permettre un meilleur suivi des requêtes par les citoyens, souligne encore l’ADN.

Dès 2023, un nouvel investissement de 10 millions d’euros est prévu à destination des pouvoirs locaux dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, a rappelé Christophe Collignon (PS), en sa qualité de ministre wallon des Pouvoirs locaux.

Contrer les cyberattaques

Dans ce cadre, trois appels à projets complémentaires en matière d’informatique locale seront lancés d’ici la fin de cette législature. Ce montant doit également servir à faciliter la tenue des réunions législatives à distance avec une large publicité active, à organiser des formations destinées aux agents communaux et aux élus locaux, et enfin à mettre en œuvre les règlements européens en matière de sécurité informatique et d’accessibilité des sites web.

« En vue de contrer les cyberattaques, de plus en plus fréquentes et organisées – à l’image de celle dont a été victime l’administration communale de la Ville de Liège en 2021 – le renforcement de la sécurité informatique des pouvoirs locaux est essentiel », a ajouté le ministre. « Il est dès lors important pour les pouvoirs locaux, quelle que soit leur taille, de se doter rapidement des meilleurs outils pour lutter contre ces intrusions. »

« Je suis conscient que des défis importants restent à relever dans le domaine de la digitalisation des pouvoirs locaux, que ce soit au niveau de l’écoute des usagers, de leur satisfaction, de la prise en compte de leurs besoins, de l’amélioration de la qualité des services rendus, de la valorisation et du partage de données ou encore du renforcement de l’interaction via le canal digital. Ces défis doivent nous pousser à poser les bases de ce que doit devenir demain une administration locale accessible, simple, efficace et digitale par défaut », a-t-il conclu.