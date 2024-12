Investissements records pour les entreprises technologiques belges, avec un œil sur l’IA

Les entreprises technologiques belges ont levé 1,43 milliard d’euros d’investissements depuis le début de l’année, a rehaussé jeudi la fédération sectorielle Agoria dans un communiqué. Les sociétés qui misent massivement sur l’intelligence artificielle ont capté près de la moitié de ce montant record, qui représente quasiment le double des fonds engagés en 2023.

L’an dernier, le secteur technologique avait injecté 738 millions d’euros pour dynamiser ses activités. Une année creuse après une progression globalement continue depuis 2013 et ses 97 millions d’investissements. Ces derniers avaient ensuite culminé en 2022 à 1,41 milliard d’euros. Ce record appartient désormais au passé. L’année en cours a été marquée par un nombre réduit d’opérations (125 contre 155 en 2023), mais de plus gros montants.

Ces sommes ont, pour près de la moitié, été investies par des entreprises ayant une forte composante dédiée à l’intelligence artificielle. Ce segment séduit d’ailleurs les jeunes sociétés, puisque 60% des startups créées cette année placent l’IA au cœur de leurs activités.

De manière générale, les secteurs de l’énergie et des “cleantech” (qui visent à combiner rendements compétitifs et développement durable) ont attiré les plus gros investissements (387 millions d’euros), suivis des “hospitality tech”. Dans cette nouvelle catégorie, qui renvoie notamment aux divers outils numériques visant à améliorer l’expérience client, la scale-up gantoise de logiciels hôteliers Lighthouse règne en maître puisqu’elle a levé la totalité des 350 millions d’investissements effectués en 2024.

La Cité des Comtes s’impose d’ailleurs comme “capitale belge incontestée de la technologie en 2024”, grâce à ses 520 millions d’euros d’investissements, relève Agoria. À plus large échelle, la Flandre se montre plus solide que ses voisines en matière d’investissements technologiques. Elle a délié les cordons de la bourse pour 1,06 milliard d’euros, contre 190 en Wallonie et 150 à Bruxelles.