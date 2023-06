Depuis la semaine dernière, un panneau d’affichage anversois fait le tour du monde.

Impact, une agence d’intérim spécialisée dans le secteur de la construction, a lancé un défi à ChatGPT sur un chantier de construction le long de l’avenue De Keyser, à Anvers. Ce panneau d’affichage a suscité un intérêt surprenant sur les réseaux sociaux à travers le monde. Depuis les États-Unis jusqu’en Chine, il a été partagé, vu, aimé, posté et commenté des millions de fois. Il a ouvert le débat sur le besoin de reconnaître davantage les professionnels du secteur.

Artisans et ouvriers

« Hey ChatGPT, achève ce bâtiment… » a commencé comme une manière ludique de soutenir les artisans et les ouvriers, dont les compétences résultent de nombreuses années de spécialisation, d’expérience et de dévouement. Ce message rappelle que malgré les avancées de l’intelligence artificielle et de l’automatisation généralisée, les compétences des artisans restent irremplaçables.

Isabelle Dumortier, directrice du marketing, explique : « chez Impact, nous souhaitons mettre en valeur des métiers souvent sous-estimés à travers cette immense construction qui sert de panneau publicitaire. Nous voulons accorder une place de choix aux artisans, qui peuvent tout aussi bien être qualifiés de ‘hautement éduqués’ et ‘hautement qualifiés’. Nous voulons leur offrir une visibilité pour qu’ils contribuent à bâtir le monde de demain. »