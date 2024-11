Le géant américain Google supprime un certain nombre de fiches d’informations de ses résultats de recherche d’hôtels via Google Search en Belgique, en Allemagne ainsi qu’en Estonie, dans le cadre d’un test mené huit mois après l’entrée en vigueur de la législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA).

La nouvelle législation de la Commission européenne, entrée en vigueur en mars dernier, vise à réduire les pouvoirs des “contrôleurs d’accès” tels que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon). Le règlement interdit ainsi de mettre en avant un de leurs services au détriment de ceux de concurrents. C’est notamment pourquoi le service de cartographie Google Maps n’est plus accessible directement depuis la recherche Google.

Google affirme avoir déjà opéré de nombreux changements pour se conformer à la réglementation européenne. “Pourtant, les sites de comparaison insistent pour que nos changements aillent encore plus loin”, explique l’entreprise sur son blog. Selon Google, certains veulent interdire tout ce qui est “plus sophistiqué qu’un simple lien bleu vers un site web”.

Un impact négatif sur l’expérience utilisateur

C’est ainsi que Google lance un test – dont la durée n’a pas été précisée – afin de démontrer qu’une telle intervention aurait un impact négatif sur l’expérience de l’utilisateur et le trafic internet vers les sites web. Les personnes qui recherchent des informations sur des hôtels via Google Search en Allemagne, en Belgique et en Estonie n’obtiendront dès lors temporairement plus de vue d’ensemble indiquant les emplacements, les prix et les avis sur les hôtels.

Selon l’entreprise américaine, la suppression d’outils utiles n’aide ni les consommateurs ni les entreprises en Europe. “Nous espérons qu’une solution conforme à la loi pourra encore être trouvée et qu’elle permettra aux entreprises et aux usagers européens d’accéder à des technologies utiles”, peut-on lire dans le communiqué.