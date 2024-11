Google étend et améliore son outil de prévision des inondations

Google étend la couverture de son modèle de prévision des inondations à plus de 100 pays comptant au total 700 millions de personnes contre 80 pour 460 millions d’habitants auparavant, a annoncé lundi l’entreprise. La plateforme Flood Hub utilise l’intelligence artificielle (IA) pour aider les gouvernements, institutions et populations à prédire les périodes de hauts risques d’inondations.

Flood Hub est déjà disponible en Belgique depuis plus d’un an, mais les utilisateurs recevront désormais des alertes via Google Search, Google Maps et les appareils Android. Plusieurs autres pays comme l’Autriche, la Croatie et l’Afrique du Sud bénéficient aussi de cette nouvelle fonctionnalité depuis lundi.

En outre, Google met dès à présent plus de données à disposition des chercheurs et des experts afin de les aider “à utiliser les informations pour répondre de manière opérationnelle aux inondations dans plus de 240.000 endroits” à travers 150 pays.