“Forbes Belgique” dès l’an prochain

Forbes, magazine économique fondé en 1917 et célèbre pour ses fameux classements, va compter dès l’an prochain une franchise supplémentaire. Ventures Media (Elle Belgique, Marie Claire Belgique, etc.) a en effet obtenu l’exploitation de la marque Forbes pour la Belgique et le Luxembourg.

L’idée est de débuter avec une plateforme en ligne (avec une newsletter hebdomadaire, des contenus multimédias interactifs, etc.) dès le début janvier avant d’éditer, quatre fois l’an à partir du mois de mars, un Forbes Belgique et ce tant en néerlandais qu’en français.

Joan Condijts, ancien rédacteur en chef de L’Echo, cofondateur de LN 24 et aujourd’hui CEO de Deficom, a été chargé de piloter ce nouveau projet rédactionnel.