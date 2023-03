Faut-il encore acheter un Walkman en 2023 ?

Plus de 40 ans après la création du mythique baladeur à cassettes, Sony promet d’améliorer l’écoute des streamings musicaux grâce au NW-A306. Autonome et connecté, le Walkman est-il toujours aussi jeune ?

En 1979, Sony inaugure son tout premier Walkman. Avec son boîtier en aluminium, ses boutons physiques, son casier à piles et ses curseurs pour le volume, cet engin bourré de pièces mécaniques a sans doute l’air d’une antiquité, à présent, mais il reste l’icône de la pop culture des années ’80. Et un best-seller technologique vendu à plus de 220 millions d’exemplaires.

Bien que reléguée dans un marché de niche pour audiophiles, la série Walkman n’a jamais été abandonnée par Sony. Mais au fil des années, le châssis du baladeur s’est affiné et la courroie à K7 a laissé la place à des puces électroniques. Il y a un an, Sony présentait en grande pompe les NW-WM1ZM2 et NW-WM1AM2, des baladeurs ultra haut de gamme rassemblant tout le savoir-faire de la marque au prix d’un tarif mirobolant (3.690 euros et 1.400 euros). Relancé cette année dans une version nettement plus accessible (399 euros), le nouveau NW-A306 de Sony est un appareil dont la technologie et le look n’ont plus rien en commun avec son aïeul, mais il reste un digne porteur du nom « Walkman ».

Qu’y a-t-il sous le capot ?

Logé dans un châssis en aluminium fraisé, équipé d’un écran tactile de 3,6 pouces et d’une série de boutons de commande sur l’une de ses tranches, le Walkman NW-A306 ne pèse que 113 g, se glisse facilement dans une poche et se manipule à une main. Régi par Android 12, il permet d’installer n’importe quelle plateforme de streaming compatible (Amazon Music, Deezer, Spotify, Tidal ou Qobuz). Le NW-A306 dispose d’une connectivité wifi/Bluetooth, d’une sortie minijack et d’un port USB-C. Il peut donc aussi bien s’utiliser avec un casque filaire qu’une enceinte sans fil. Mais ce qui le différencie de votre smartphone haut de gamme, c’est que l’appareil utilise l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité des fichiers numériques compressés.

Autres différences : ses composants audiophiles et ses spécifications ultra haut de gamme. Un châssis en aluminium rigide pour stabiliser les basses, des soudures sans plomb contenant de l’or pour clarifier le son, des condensateurs à films et des soudures à refusions (avec de l’or également) pour une meilleure localisation du son… Et puis, son noyau nucléaire : l’amplificateur numérique S-Master HX de Sony, conçu pour réduire la distorsion et le bruit sur une large gamme de fréquences, et capable de lire des fichiers 16 bits 44,1/48 kHz sans perte.

À l’épreuve du test

Peu importe Android (un système d’exploitation conçu pour piloter des smartphones), peu importe un écran de qualité douteuse : cet appareil a pour but de jouer de la musique décemment. À l’instar de ses concurrents Astell & Kern ou Pioneer, ce baladeur audio lit l’ensemble des formats audio haute résolution existants (le format DSD natif, Flac, SBC, AAC, aptx HD, LDAC, High-Res Audio…), mais il donne en plus accès à une vaste collection de genres et d’artistes grâce à son écran tactile et sa connexion aux plateformes de streaming.

Grâce à un égaliseur très complet, le son est paramétrable à l’envi. La technologie DSEE Ultimate, qui permet d’améliorer la qualité de la musique diffusée en streaming via un procédé d’IA, est un véritable plus. Face à un smartphone haut de gamme testé avec le même casque sans fil, le NW-A306 parvient à upgrader réellement son plaisir d’écoute. La scène sonore est plus ample, les médiums plus appuyés, les aigus beaucoup plus clairs. De la musique haute-fidélité à écouter partout. Pour la petite touche de nostalgie, le nouveau Walkman de Sony affiche même une cassette audio virtuelle, à l’écoute d’un morceau. Ses deux bobines tournent à l’infini, comme au bon vieux temps… Son seul défaut : la recharge, qui nécessite pas moins de 3h30.

Notre verdict

Certaines choses devraient définitivement rester dans le passé – les télécopieurs, la variole, l’eurodance – mais nous sommes tout à fait favorables au renouveau des baladeurs audio, surtout lorsqu’ils sont aussi abordables que celui-ci. Le dernier Walkman de Sony tient ses promesses. Non seulement il fournit un son de haute qualité, mais il rehausse l’expérience d’écoute avec un son plus riche et un espace acoustique étendu. Compatible avec le 360 Reality Audio de Sony, doté d’un espace de stockage de 32 Go (extensible par microSD), et d’une autonomie de 36 heures, ce nouveau lancement prouve que le Walkman n’est pas mort. Contrairement à l’iPod.